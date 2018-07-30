Минэкономики назвало области-лидеры по оплате труда

Вчера, 23:58

Средняя номинальная заработная плата в Украине составила 9141 грн

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
В Украине в июне самая высокая средняя заработная плата была в Донецкой области и составила 9774 гривень. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли.

"Средняя номинальная заработная плата в Украине за июня 2018 года составила 9141 грн, а это в 2,5 раза больше за минималку и на 24,2% больше, чем в прошлом году в июне", – говорится в сообщении.

Киевская область – на втором месте со средней заработной платой в 9481 гривень, Днепропетровская область оказалась на третьем месте с 9065 гривнами.

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В министерстве отметили, что больше всего платят в Украине работникам отрасли фармацевтики, финансовых и страховых направлений, а также работникам сферы IТ и телекоммуникаций.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что минимальная зарплата будет повышена, как только это позволит экономика.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что рост соцстандартов в Украине сдерживает значительное долговое давление – так, в ближайшие пять лет стране придется выплатить 33 млрд долларов на обслуживание внешнего долга.

Отметим, министр Кабмина Александр Саенко объяснил, что повышение минимальной зарплаты должно соответствовать уровню роста экономики, чтобы это не было нагрузкой для бизнеса, особенно малого.
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Источник:

"Сегодня"

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