Минэкономики предлагает антикризисные меры: как будут спасать Украину

В рамках антикризисных мер министерство создает координационный центр по вопросам промышленности

Министр экономики Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает пакет антикризисных мер для экономики, в частности расширенное финансирование программ в размере 20 млрд гривен.

Об этом сообщил глава ведомства Тимофей Милованов по итогам отчета в парламентском комитете по вопросам экономразвития.

"Мы предложили пакет антикризисных мер. Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса", – написал он в Facebook.

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Министерство создает координационный центр по вопросам промышленности с участием отраслевых объединений, отдельных крупных предприятий и аналитических центров. Он должен наработать возможные программы поддержки отрасли, отметил министр.

"В промышленности мы входим в фазу роста цикла. Уже в январе появились признаки возобновления металлургии", – отметил Милованов.

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Среди главных вызовов для промышленности он назвал устаревшее оборудование, переориентацию рынков сбыта и внедрение налога на углеродные выбросы в ЕС.

"Но дальнейшее наращивание экспорта в ЕС – под угрозой, поскольку из-за введения ЕС протекционистского инструмента carbon border tax отечественные производители получат убытки и потеряют конкурентоспособность", – указал Тимофей Милованов.

Ранее экономист назвал сроки, когда начнется мировой кризис. Аналитик считает, что ситуация будет зависеть от поведения американских властей.

Добавим, что коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса. Эпидемия в Китае взвинтила цены на золото, а вот нефть и руда подешевели.

Подробнее о том, чего ждет МВФ от мировой экономики, читайте в специальном материале на сайте "Сегодня" – Новый прогноз МВФ: повторится ли "Великая депрессия" и что будет с Украиной

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, о том, что ведущие бизнесмены Украины готовятся бороться с мировыми кризисами:

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