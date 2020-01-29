Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса: что нужно знать

Эпидемия в Китае взвинтила цены на золото, а вот нефть и руда подешевели

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

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Еще самые первые известия о смертельном вирусе в Китае, которые разошлись по СМИ 21 января, негативно отразились на фондовых рынках. Так, индекс MSCI World Index, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, снизился на 0,4%.

Наибольшее падение котировок зафиксировали на азиатских рынках. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips – на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%.Кроме того, снизились котировки на американском рынке. Фьючерсы американских E-Mini на S&P 500 подешевели на 0,5%. Упали и европейские индексы. В частности, STOXX 600 опустился на 0,7%.

Какое воздействие оказал китайский коронавирус на мировую экономику, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Золото. Цена на золото 27 января побила шестилетний рекорд. Стоимость золота – безопасного прибежища инвесторов во время смуты, взлетела из-за опасений относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Так, рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигал 0,7% в ходе торгов в понедельник – до 1582,2 долларов за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года. Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% – до 18,2 долларов за унцию.

Нефть. А следом за золотом коронавирус обвалил мировые цены на нефть, которые снижаются после падения до минимальных значений с середины октября. Так, 28 января стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:32 по киевскому времени составила 58,28 доллара за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел до 52,97 доллара за баррель.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Китае, цена WTI может упасть до 47-50 долларов за баррель, а цена Brent – до 55 долларов за баррель, прогнозирует старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.

Также эпидемия коронавируса обрушила цены на медь и железную руду. Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. По данным на 27 января, она опустилась на 1,5%, до 5834,5 долларов за тонну.

Фьючерсы на железную руду подешевели на сингапурских торгах в понедельник на 6,4%, до 85 долларов за тонну. Как пишет агентство Bloomberg, они могут упасть до 80 долларов за тонну, поскольку избыток предложения прогнозировался еще до начала эпидемии в Китае. Так, Китай является крупнейшим в мире потребителем сырья, включая металлы. До начала выходных по случаю празднования Нового года по Лунному календарю аналитики предупреждали, что распространение вируса может повлиять на поездки и строительство.

Зерно. Цены на продукцию АПК также снижаются на опасениях из-за распространения коронавируса. Мартовские фьючерсы на соя-бобы подешевели на 0,8%, до 8,94 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу с поставкой в марте потеряли в цене 1,8%, снизившись до 5,63 доллара за бушель. Мартовские фьючерсы на кукурузу подешевели на 1,1%, до 3,83 доллара за бушель.

Эпидемия, вызванная коронавирусом, повлияла на спрос, который зависит от слаженной и активной работы транспортного сообщения. Это стало ударом для рынка сельхозпродукции. Ведь ранее трейдеры рассчитывали на увеличение закупок сельхозпродукции из США в Китае после подписания соглашения о "первой фазе" торговой сделки.

Французская The Guardian пишет, что из-за пугающих новостей о коронавирусе уже подсчитывают убытки авиаперевозчики и гостиничный бизнес, компании по добыче полезных ископаемых и другие компании со значительными продажами в Китае и Азии. Эксперты прогнозируют, что экономика Китая может упасть ниже 6% только в первом полугодии.

"Прежде всего пострадают отрасли, связанные с туризмом, а также китайские компании. При широком распространении вируса возможны перебои в поставках товаров и сырья из Китая и нарушение логистических цепочек. Кроме того, ситуация может ударить по таким компаниям, как Apple и Tesla, поскольку их заводы находятся в Китае. Эпидемия может захватить бедные и густонаселенные страны, такие, как Индия, Индонезия, Пакистан, Малайзия", – прогнозирует руководитель компании "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Многие эксперты вспоминают о том, что подобным образом рынки реагировали и на вирус атипичной пневмонии (SARS), который бушевал в 2003 году.

"Вы можете посмотреть на предыдущие примеры, такие как вспышка атипичной пневмонии, которая также произошла из Азии... Я думаю, что рынок может бояться чего-то подобного", – сказал глава стратегии по развивающимся рынкам в TD Securities в Лондоне Кристиан Маджио.

Однако на этот раз реакция экономики может быть даже более резкая.

"Ситуация в 2020 году заметно отличается от той, что была в 2003 году. Во-первых, потому, что сейчас борьба с коронавирусом ведется публично, власти Китая рассказывают о распространении инфекции, числе пострадавших и предпринимаемых мерах. Во-вторых, в 2002 году американские индексы только начали восстанавливаться после двух лет падения. А сейчас на рынках назрела коррекция, и котировки акций оказались крайне уязвимы к любому косвенному поводу после очень продолжительного ралли роста", – говорит Владимир Позний.

Не исключено, что нынешнее падение мировых рынков вполне может оказаться началом нового экономического кризиса.

"Будет ли этот всплеск краткосрочным или долгосрочным, предсказать нельзя. Возможно, это начинается новый кризис. Не исключено. Такие шансы тоже есть. Но с большей вероятностью – думаю, несколько дней рынки потрясет, потом скажут, например, что эпидемия под контролем, угроз нет, или лекарства придумают, все успокоится и будет, как раньше. Но за это время кто-то потеряет, кто-то заработает", – говорит президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Напомним, в Китае из-за опасного коронавируса умерли 132 человека. Также возросло число зараженных – их уже 5974. Что касается умерших, то 125 летальных случаев были зафиксированы в Хубэе, еще семь – в других провинциях. По словам местных властей, большинство умерших были старше 60 лет и у них ранее были другие заболевания.

Китайский коронавирус 2019-nCoV некоторые уже называют новой пандемией, впервые был обнаружен в начале декабря в китайском городе Ухань, но стремительно и необратимо распространяется по всему миру. В Украине случаи заражения не подтвердились.

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