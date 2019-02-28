Минимум 40% женщин: в Раде одобрили законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях

Женщины составляют больше половины населения страны, но все еще сталкиваются с дискриминацией

Минимум 40% женщин: в Раде одобрили законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях 2019-02-28T14:28:45+02:00 Экономика Женщины составляют больше половины населения страны, но все еще сталкиваются с дискриминацией

Профильный комитет Верховной Рады единогласно одобрил законопроект, согласно котором на государственных предприятиях должно работать минимум 40% женщин и минимум 40% мужчин. Документ передали на рассмотрение сессионного зала.

Депутаты объясняют: в Украине женщины составляют большую часть населения, но они непропорционально представлены на руководящих позициях во власти и бизнесе. К тому же женщины получают в среднем на четверть меньшие зарплаты, чем мужчины.

"Закон обеспечивает равные права для женщин и мужчин в представительствах, наблюдательных советах, управлениях, различных унитарный предприятиях, государственных предприятиях. До этого рассматривалось только по профессиональному признаку. Но на сегодняшний день мы будем более придирчиво к этому относиться и находить специалистов и профессионалов разных полов", – отмечает народный депутат, глава комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уравнять зарплаты женщин и мужчин. Он назвал дикостью то, что уровень оплаты труда различается из-за гендерных стереотипов.

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