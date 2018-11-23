"Минус" 40% доходов: сколько Украина потратит на старые долги в 2019 году

Вчера, 10:05

Власти планируют одолжить меньше денег, чем нужно заплатить кредиторам

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Государственный бюджет Украины на 2019 год, который Верховная Рада одобрила в шесть утра 23 ноября, предусматривает, что на выплаты по внешним и внутренним долгам Украина направит около 40% всей доходной части сметы.

Так, общие выплаты из бюджета по государственному долгу в 2019 году составят 417,5 млрд грн. Из них почти 180 млрд грн, то есть более 6 млрд долларов – выплаты по внешнему долгу.

При этом новые кредиты тоже предусмотрены – власти рассчитывают одолжить почти 375 млрд грн. Речь идет о заимствованиях как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это на 42,5 млрд гривен меньше, чем придется заплатить по старым долгам.

К слову, Международный валютный фонд (МВФ) заявлял, что для получения кредита до конца 2018 года Украина должна принять бюджет на 2019 год. Таким образом, ночное голосование в Верховной Раде открывает путь для получения транша от МВФ.

Как известно, Украина с 2018 года начала серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется как раз на 2019 год. В целом, за четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу. 

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. Глава правительства подчеркивал, что эти кредиты были набраны до 2013 года.
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Источник:

"Сегодня"

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