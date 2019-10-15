Мировую экономику ждут проблемы: МВФ показал новый прогноз

/ Фото: Getty Images

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение роста мировой экономики из-за торговых споров. Об этом говорится в октябрьском обзоре фонда World Economic Outlook, представленном в Вашингтоне в преддверии осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Так, МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в результате торговых споров до 3% в 2019 году и до 3,4% в 2020 году. В апрельском докладе МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно.

"Мировая экономика находится в синхронизированном спаде, темпы роста мировой экономики на 2019 год снова понижены – до 3%, самые низкие со времен мирового финансового кризиса (2007–2008 годы – Ред.). Это серьезное сокращение с 3,8% в 2017 году, когда мировая экономика находилась в фазе синхронизированного подъема", - отмечает в докладе главный экономист МВФ Гита Гопинат.

При этом МВФ улучшил по сравнению с апрельскими оценками прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) США в 2019 году с 2,3% до 2,4%, прогноз на 2020 год повышен с 1,9% до 2,1%.

Прогноз по росту ВВП Китая в 2019 году снижен на 0,2 процентного пункта (п. п.) – до 6,1%. В апреле фонд прогнозировал рост ВВП страны на 6,3%. Также фонд снизил прогноз по росту ВВП Китая на 2020 год. Теперь фонд ожидает роста экономики на 5,8% против апрельского прогноза на уровне 6,1%.

Реклама

Прогноз роста ВВП Германии в нынешнем году по сравнению с апрельскими оценками снижен на 0,3 п. п. – с 0,8% до 0,5%, также ухудшен прогноз на 2020 год на 0,2 п. п. – с 1,4% до 1,2%.

Прогноз роста ВВП Великобритании на 2019 год снижен на 0,1 п. п., до 1,2%, в 2020 году оценка не изменилась – 1,4%.

Экономики Японии в текущем году вырастет на 0,9% (оценка не изменилась), в 2020 году – на 0,5% (снижение на 0,1 п. п.).

Также МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 п. п. по сравнению с апрельским докладом – до 1,1%, а в 2020 году – повысил на 0,2 п. п., до 1,9%.

Рост ВВП Украины по итогам 2019 года, по прогнозам фонда, составит 3%. Ранее МВФ прогнозировал рост украинской экономики на 2,7%. Прогноз на 2020 год МВФ улучшать не стал и оставил на уровне тех же 3%.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в результате торговых конфликтов, включая напряженность в отношениях между США и Китаем, мировая экономика потеряет к 2020 году около 700 млрд долларов, что составляет около 0,8% мирового ВВП.

Ранее новости "Сегодня" писали, что внесенный Кабмином проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%, но ко второму чтению правительство его улучшит.

О том, какие показатели Кабмин Алексея Гончарука закладывает в проект бюджета на следующий год, узнавайте из нашего сюжета:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама