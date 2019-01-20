Монетизация субсидий: Кабмин будет наказывать за нецелевое использование средств

В ближайшее время правительство разработает соответствующий порядок воздействия

Монетизация субсидий: Кабмин будет наказывать за нецелевое использование средств 2019-01-20T11:45:00+02:00 Экономика В ближайшее время правительство разработает соответствующий порядок воздействия

Правительство намерено наказывать получателей субсидий, которые будут не по назначению использовать полученные средства, сообщил вице-премьер Павел Розенко.

Как известно, выплата субсидий в наличной денежной форме в Украине начнется с марта 2019 года. Не только сэкономленную, а всю сумму субсидии людям будут выдавать сразу на руки. Чиновник признает: подход рискованный, поскольку люди могут деньги "проесть".

"Мы предполагаем систему воздействия на тех людей, которые не будут платить за субсидию этими деньгами", – сказал Розенко.

В течение ближайшего месяца правительство должно подготовить соответствующее постановление, в котором четко будет выписана процедура воздействия.

Напомним, с 1 января 2019 года в Украине начал действовать первый из трех этапов монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки". На каждого получателя субсидий после обработки заявления на монетизацию будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме.

Средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду. По результатам отопительного сезона сэкономленные средства можно будет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть в энергоэффективных жилищах.

Как сообщалось, потребление газа среди населения, которое получает субсидии, примерно в 1,8, а в некоторых случаях в несколько раз больше, чем у людей, не получающих субсидии.

Вы сейчас просматриваете новость " Монетизация субсидий: Кабмин будет наказывать за нецелевое использование средств". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...