Монетизация субсидий: Кабмин будет наказывать за нецелевое использование средств
В ближайшее время правительство разработает соответствующий порядок воздействия
Правительство намерено наказывать получателей субсидий, которые будут не по назначению использовать полученные средства, сообщил вице-премьер Павел Розенко.
Как известно, выплата субсидий в наличной денежной форме в Украине начнется с марта 2019 года. Не только сэкономленную, а всю сумму субсидии людям будут выдавать сразу на руки. Чиновник признает: подход рискованный, поскольку люди могут деньги "проесть".
"Мы предполагаем систему воздействия на тех людей, которые не будут платить за субсидию этими деньгами", – сказал Розенко.
В течение ближайшего месяца правительство должно подготовить соответствующее постановление, в котором четко будет выписана процедура воздействия.
Напомним, с 1 января 2019 года в Украине начал действовать первый из трех этапов монетизации субсидий – он касается тех, кто впервые оформляет госпомощь по оплате "коммуналки". На каждого получателя субсидий после обработки заявления на монетизацию будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме.
Средства будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду. По результатам отопительного сезона сэкономленные средства можно будет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи. Наибольшей она может быть в энергоэффективных жилищах.
Как сообщалось, потребление газа среди населения, которое получает субсидии, примерно в 1,8, а в некоторых случаях в несколько раз больше, чем у людей, не получающих субсидии.
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