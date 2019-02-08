Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Монополии на рынке электроэнергии больше не существует – Домбровский

Сегодня, 15:30

В Украине заработали сотни поставщиков электроэнергии, сообщил зампредседателя парламентского комитета

Фото: Pixabay
Монополии на рынке электроэнергии больше не существует – Домбровский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d84/238/5c5d84238a55f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d84/238/5c5d84238a55f.jpg Экономика В Украине заработали сотни поставщиков электроэнергии, сообщил зампредседателя парламентского комитета

В Украине за месяц функционирования розничного рынка электроэнергии появилось 302 поставщика электроэнергии. Об этом во время круглого стола на тему "Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирования, вызовы, проблемы и пути их преодоления" сказал первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский, сообщает "Укринформ".

"Мы боялись входить в розничный рынок. Но, несмотря на вызовы, у нас за месяц по состоянию на вчера появились 302 лицензиата-поставщика электрической энергии, среди которых мы можем выбирать. Чем больше конкуренции, тем больше от этого выиграет потребитель", – сказал Домбровский.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок "двусторонних договоров", рынок "на сутки вперед", балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

Документ вводит нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Как сообщалось, 28 декабря 2018 Антимонопольный комитет Украины закрыл дело в отношении энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова. АМКУ признал, что ДТЭК не злоупотреблял монопольным положением, а его рыночная доля в генерации электроэнергии не превышает 25%.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег энергетика, электроэнергия, Домбровский, энергорынок, рынок электроэнергии

Вы сейчас просматриваете новость " Монополии на рынке электроэнергии больше не существует – Домбровский". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минэнергоугля блокирует разработку ПО для нового рынка электроэнергии – "Укрэнерго"

Вчера, 17:42

Работы по созданию программного обеспечения финансируются МБРР и Фондом чистых технологий

В Украине состоялась демонополизация розничного рынка электроэнергии – НКРЭКУ

Вчера, 17:34

Теперь нужно откорректировать нормативную базу, урегулировать вопрос тарифов и порядок расчетов за электрическую энергию

Энергореформа в Украине: результаты первого этапа изменений

6 февраля, 23:31

Облэнерго больше не существует, их функции теперь выполняют две отдельные компании

Китайские специалисты возводят солнечную электростанцию на заказ ДТЭК

6 февраля, 14:14

Самая мощная СЭС в Украине обеспечит энергопотребление 100 тысяч домохозяйств

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм