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В Украине состоялась демонополизация розничного рынка электроэнергии – НКРЭКУ

Сегодня, 17:34

Теперь нужно откорректировать нормативную базу, урегулировать вопрос тарифов и порядок расчетов за электрическую энергию

Фото: Pixabay
В Украине состоялась демонополизация розничного рынка электроэнергии – НКРЭКУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/adf/c2d/5c4adfc2d8643.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/adf/c2d/5c4adfc2d8643.jpg Экономика Теперь нужно откорректировать нормативную базу, урегулировать вопрос тарифов и порядок расчетов за электрическую энергию

Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Елена Антонова заявила, что первый этап энергореформы, которым введен розничный рынок электрической энергии, полностью демонополизировал данный сегмент. 

Об этом она сообщила на круглом столе в комитете ТЭК Верховной Рады Украины "Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирования, вызовы, проблемы и пути их преодоления".

"Состоялся андбандлинг, созданы новые субъекты розничного рынка электрической энергии. Облэнерго уже нет. Это предпосылки для развития конкуренции и это основной путь к демонополизации розничного рынка", – сказала Антонова.

По ее словам, ранее облэнерго выполняло три функции работы розничного рынка, теперь компании разделены.

"Это исторические поставщики и распределители электроэнергии, которые предоставляли услуги всем потребителям Украины, как промышленным, так и населению по регулируемой цене. Фактически сочетая в одном юридическом лице 3 ключевые функции работы розничного рынка. Это технологическая функция распределения электрической энергии сетями, это предоставление услуг коммерческого учета, измерения объемов товара и принятия этих объемов для расчетов между субъектами рынка. И это поставка электрической энергии по регулируемым ценам", - отметила член НКРЭКУ.

Антонова также подчеркнула, что сейчас существует ряд проблем, которые необходимо решать. В частности, необходимо откорректировать нормативную базу, урегулировать вопрос тарифов и порядок расчетов за электрическую энергию, решить проблему расчетов на розничном рынке.

Напомним, во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету Европейского Союза в апреле 2017 гола парламентарии приняли закон "О рынке электроэнергии". Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, который включает ряд сегментов: рынок двусторонней договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточных рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Соответственно, 1 января был запущен розничный рынок электрической энергии в рамках реформы энергорынка. Данный процесс предусматривал разделение облэнерго, формирование независимых поставщиков. В результате этого, потребитель теперь имеет право выбора поставщика.

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Тег энергетика, реформа, энергорынок, НКРЭКУ, демонополизация

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