Moody's повысило рейтинг Украины

Украина является единственным государством в мире, которому повысили кредитный рейтинг во время пандемии COVID-19

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило суверенный кредитный рейтинг Украины до B3 со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Украина поднялась в рейтинге долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства стран после подписания новой программы с МВФ stand-bу размере 5 млрд долларов и получения первого транша от МВФ на 2,1 млрд долларов.

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Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody's о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы, указано в сообщении агентства.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что повышение агентством Moody's кредитного рейтинга Украины до В3 со стабильным прогнозом является мощным позитивным сигналом для украинских и иностранных инвесторов.

"Это мощный позитивный сигнал для украинских и иностранных инвесторов. А также подтверждение того, что финансовая политика правительства способствует укреплению экономики Украины", - написал он на своей страничке в Facebook.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Украина получила от МВФ первый транш в размере 2,1 млрд долларов в рамках новой программы финансирования stand-by.

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Полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы Украины до 28,7 млрд долларов. Это максимальный уровень золотовалютных резервов Украины с конца 2012 года.

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