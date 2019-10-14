"Мы все закончим": Сербия пообещала России достроить газопровод в обход Украины

Работы по "Турецкому потоку" завершатся еще до конца года, уверен сербский президент

Укладка "Турецкого потока" / Фото: gazprom.ru

Сербская часть газопровода "Турецкий поток", о рисках которого для Южной Европы предупреждала Украина, будет завершена к концу 2019 года. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.

Отвечая на вопрос спикера Совфеда России Валентины Матвиенко, будет ли завершен проект и есть ли какие-то вопросы к российской стороне, Вучич ответил: "Дорогая Валентина Ивановна, мы все закончим, как мы вам обещали, – до конца года. Но я думаю, что болгары так не сделают".

Напомним, ранее газовый оператор Болгарии подписал контракт на строительство газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться в Европу в обход Украины. Планируется, что эта "труба" в качестве ответвления от газопровода "Турецкий поток", будет поставлять газ в Сербию, Венгрию и Австрию в обход Украины. Венгрия также уже заявляла, что не против строительства "Турецкого потока".

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"Турецкий поток" – проект газопровода из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года. Трубопровод протяженностью около 1,1 тыс. км будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд куб. м газа в год. Эксперты ранее подсчитали, что газопровод "Турецкий поток" будет стоить Кремлю почти 11,5 млрд евро.

Также российские СМИ сообщали, что Газпром" объявил тендер на проведение инженерных изысканий и возвратился к реализации проекта "Южный поток", который был остановлен в 2014 году. "Турецкий поток" как проект возник в качестве замены "Южного потока".

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