Мясо в Украине подорожает еще сильнее: прогноз эксперта

В Украине уже стремительно дешевеют фрукты, а вот цены на овощи начнут снижаться только через месяц – когда появится много свежих корнеплодов. Об этом "Сегодня" рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Борщевой набор скоро подешевеет практически вдвое за счет поступления на рынок свежих овощей", – отметил аграрный эксперт.

При этом, по его словам, ожидать дешевого мяса украинцам не приходится.

"Продолжит дорожать говядина, так как спрос на нее постоянно опережает предложение, поэтому в ближайшие два-три месяца можно ожидать стабильного роста цен на нее еще на 10% (выше 150 грн/кг), свинина вырастет в цене меньше — на 2-3%, или на 2-4 грн/кг, — сказал Дорошенко.

Подробнее о стоимости продуктов в Украине в ближайшем будущем читайте на сайте "Сегодня" в материале: "В Украине грядет очередной скачок цен".

Как сообщалось, в Украине уже стартовал сезон ранних овощей и фруктов. Журналисты "Сегодня" выяснили, можно ли их есть и как уберечься от нитратов: