На комитете по вопросам энергетики возникли жаркие споры

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-комунальных услуг возникли жаркие споры. Народные депутаты три с половиной часа обсуждали самые животрепещущие темы в энергетике.

Жаркие дискуссии вызвал законопроект Андрея Геруса относительно импорта электроэнергии из Беларуси. На самом деле, уверены эксперты, речь идет о покупке электроэнергии из России, а Беларусь – только транзитер. Причем, отмечают депутаты, документа еще вчера не было. Его раздали депутатам только перед началом заседания. Народные избранники оценили законопроект, как удар по энергонезависимости и энергетической отрасли. А еще – как риск остановить объединение с европейской энергосистемой, к которой Украина собиралась присоединиться до 2025 года.

Еще одной темой заседания были "зеленые" киловатты. Председатель комитета обещал производителям чистой энергии не снижать для них тарифа. Зато предлагает отказаться от другого обязательства государства – быть гарантированным покупателем для "зеленых", что должно было действовать до 2030 года.

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Инвесторы, вложившие миллионы долларов в строительство солнечных и ветровых станций, вследствие этого будут в убытках, уверены эксперты.

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Комитет скандальный законопроект поддержал, теперь слово за парламентом. Именно от него зависит, каким путем – энергоразвития или энергокапитуляции пойдет Украина, говорят эксперты.

О том, почему эксперты уже назвали произошедшее энергетической капитуляцией, узнавайте в спецрепортаже "Сегодня":

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