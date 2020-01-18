На мир надвигается новая Великая депрессия: в МВФ сделали тревожный прогноз

/ Фото: isorepublic.com

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что мировая экономика рискует вернуться к Великой депрессии, вызванной неравенством и нестабильностью финансового сектора.

Выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, она сказала, что новое исследование МВФ, которое сравнивает текущую экономику с "бурными 1920-ми годами", кульминацией которых стал большой крах рынка 1929 года, показало, что подобная тенденция уже началась.

Хотя неравенство между странами сократилось за последние два десятилетия, он увеличилось внутри стран, сказала она.

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"В некотором смысле эта тревожная тенденция напоминает начало 20-го века – когда двойные силы технологий и интеграции привели к первому золотому веку, бурным 20-м годам и, в конечном итоге, к финансовой катастрофе", - отметила Георгиева.

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По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках.

Отметим, Великая депрессия – мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года. Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах.

Напомним, в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между Украиной и международным валютным фондом, сообщил глава правительства, ведется "техническая работа".

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