Кредит МВФ Украина получит в течение нескольких месяцев – Гончарук

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между Украиной и международным валютным фондом, сообщил глава правительства, ведется "техническая работа".

"Это вопрос нескольких месяцев. Я не сомневаюсь, что мы эту работу доведем до конца, проблем не будет. МВФ очень демонизирован, через олигархические СМИ, и есть много слухов, историй о том, что будто бы они там высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с Международным валютным фондом для Украины – это о доверии, это о дешевых ресурсах. Вот посмотрите на развитые страны, где кредитование под 3-7% – это вообще норма. У нас сколько стоят деньги? Очень дорого. Почему? Потому что нет доверия. Потому что очень высокие риски. Потому что в Украине не хочет заходить дешевый длинный капитал. Поэтому, на самом деле, для нас стратегически важно получить такую ​​долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов – можно заходить в Украину", – сказал Алексей Гончарук.

Кроме того, по словам премьер-министра, сотрудничество с МВФ – это возможность иметь дешевые ресурсы.

"Ну, то есть, если очень упрощенно говорить, то МВФ – это об ипотеке под 10% в гривне. Мы хотим иметь дешевые кредиты здесь, хотим иметь дешевые ресурсы, хотим иметь дешевые инвестиции – нам нужно работать с международными организациями", – заявил глава украинского правительства.

Подробнее о судьбе кредита для Киева читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – МВФ и Украина: новый транш задерживается, но это не критично

Напомним, в начале декабря-2019 представителям Украины все же удалось достичь предварительной договоренности с МВФ насчет новой программы. Предполагается, что программа будет трехлетней, а ее объем составит 5,5 млрд долларов.

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