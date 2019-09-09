На сколько подорожали социальные продукты в Украине: эксперт изучил цены

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Цены на продукты питания в Украине в августе по сравнению с июлем выросли на 0,4%. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"В августе подешевели только 23% социальных продуктов. Больше всего в августе этого года по сравнению с июлем подешевели овощи, а именно морковь и лук – на 31,3% и 27,5% соответственно. Свекла снизилась в цене на 6,1%, капуста – на 4,3%, а картофель – на 1,7%. Кроме этого, на 0,3% упали в цене рис и подсолнечное масло", – отметил он.

При этом, по данным мониторинга цен, который ассоциация провела в самых больших городах страны, в прошлом месяце не изменились цены на макароны, манку и ячневую крупу (на 10% ассортимента продуктов).

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В то же время на 8,2% выросли в цене яйца, на 4,1% – яблоки и на 1,5% – сахар. На 1,3% стала дороже куриная тушка, на 1,1% – свинина, на 0,7% – гречка, пшенная крупа и куриное филе, на 0,6% – ржаной хлеб и батон, на 0,5% – пшеничный хлеб из муки первого и высшего сортов, говядина и вареная колбаса, на 0,4% – мороженая рыба, молоко и сметана, на 0,3% – сливочное масло, на 0,2% – кисломолочные сыры и на 0,1% – сало.

"С сентября по декабрь мы будем иметь инфляцию в размере до 4%, а это значит, что цены на продукты будут каждый месяц медленно, но идти вверх", – заключил Дорошенко.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, постный борщ в Украине с июля 2018 года по июль 2019-го подорожал на 22% – до 24,6 грн, а мясной – на 9%, до 108,1 грн.

Мы также сообщали, что Украине грозит дефицит яблок и картошки. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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