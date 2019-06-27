На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт сравнил цены
Алексей Дорошенко подвел итоги мая и первых пяти месяцев 2019 года
Вслед за подорожанием овощной корзины на 21% по итогам мая и на 86% с начала 2019 года, стоимость хлеба выросла на 1,6% и 6,6% соответственно. Об этом 27 июня написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что в хлебную корзину входит по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, ржаного хлеба и полкилограмма батона.
По словам Дорошенко, за май эта корзина подорожала с 73,6 грн, а за январь-май – с 70,2 грн до 74,8 грн.
- ржаной хлеб (1 кг): в декабре-2018 – 18,3 грн, в апреле этого года – 19,2 грн, а в мае – 19,7 грн;
- пшеничный хлеб из муки первого сорта (1 кг): 17,5 грн, 18,4 грн и 18,7 грн соответственно;
- батон (0,5 кг): 12,6 грн, 13,1 грн и 13,3 грн соответственно;
- пшеничный хлеб из муки высшего сорта (1 кг): 21,8 грн, 22,9 грн и 23,1 грн соответственно.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года в Украине снизилось производство кондитерских и хлебобулочных изделий – на 3,9% и 4,5% соответственно.
Наши журналисты также выяснили, какой хлеб самый полезный и какой покупают чаще всего в Украине:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт сравнил цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сколько муки Украина продала за границу: ТОП стран-покупателей
Итоги подвела Ассоциация производителей сферы пищевой промышленности
Какой самый полезный и популярный хлеб среди украинцев: советы специалистов
Диетологи считают, что за день можно съедать не более двух кусочков хлеба