Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт сравнил цены

27 июня, 16:54

Алексей Дорошенко подвел итоги мая и первых пяти месяцев 2019 года

Фото: AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL
Фото: AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL.

Вслед за подорожанием овощной корзины на 21% по итогам мая и на 86% с начала 2019 года, стоимость хлеба выросла на 1,6% и 6,6% соответственно. Об этом 27 июня написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей  Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в хлебную корзину входит по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, ржаного хлеба и полкилограмма батона.

По словам Дорошенко, за май эта корзина подорожала с 73,6 грн, а за январь-май – с 70,2 грн до 74,8 грн.

  • ржаной хлеб (1 кг): в декабре-2018 – 18,3 грн, в апреле этого года – 19,2 грн, а в мае – 19,7 грн;
  • пшеничный хлеб из муки первого сорта (1 кг): 17,5 грн, 18,4 грн и 18,7 грн соответственно;
  • батон (0,5 кг): 12,6 грн, 13,1 грн и 13,3 грн соответственно;
  • пшеничный хлеб из муки высшего сорта (1 кг): 21,8 грн, 22,9 грн и 23,1 грн соответственно.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года в Украине снизилось производство кондитерских и хлебобулочных изделий – на 3,9% и 4,5% соответственно.

Наши журналисты также выяснили, какой хлеб самый полезный и какой покупают чаще всего в Украине:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег продукты, хлеб, мука, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко

Вы сейчас просматриваете новость " На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт сравнил цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько муки Украина продала за границу: ТОП стран-покупателей

25 июня, 20:14

Итоги подвела Ассоциация производителей сферы пищевой промышленности

Как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз

11 июня, 08:45

Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист

Какой самый полезный и популярный хлеб среди украинцев: советы специалистов

14 мая, 16:57

Диетологи считают, что за день можно съедать не более двух кусочков хлеба

В Украине стало меньше хлеба и печенья, но больше шоколада

8 мая, 12:56

Экспорт нешоколадной "кондитерки" при этом активно растет

У Зеленского определили, кто станет премьер-министром Украины

В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака

Куркума спасет больные суставы

Перед ним вставали на колени даже зеки

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Легендарные красавицы: как бы они выглядели в старости

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь