На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт сравнил цены

Алексей Дорошенко подвел итоги мая и первых пяти месяцев 2019 года

Фото: AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL.

Вслед за подорожанием овощной корзины на 21% по итогам мая и на 86% с начала 2019 года, стоимость хлеба выросла на 1,6% и 6,6% соответственно. Об этом 27 июня написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что в хлебную корзину входит по килограмму пшеничного хлеба из муки высшего и первого сортов, ржаного хлеба и полкилограмма батона.

По словам Дорошенко, за май эта корзина подорожала с 73,6 грн, а за январь-май – с 70,2 грн до 74,8 грн.

ржаной хлеб (1 кг): в декабре-2018 – 18,3 грн, в апреле этого года – 19,2 грн, а в мае – 19,7 грн;

пшеничный хлеб из муки первого сорта (1 кг): 17,5 грн, 18,4 грн и 18,7 грн соответственно;

батон (0,5 кг): 12,6 грн, 13,1 грн и 13,3 грн соответственно;

пшеничный хлеб из муки высшего сорта (1 кг): 21,8 грн, 22,9 грн и 23,1 грн соответственно.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года в Украине снизилось производство кондитерских и хлебобулочных изделий – на 3,9% и 4,5% соответственно.

Наши журналисты также выяснили, какой хлеб самый полезный и какой покупают чаще всего в Украине:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На сколько в Украине подорожал хлеб: эксперт сравнил цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"