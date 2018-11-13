Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады

Избранный президент вступит в легитимные полномочия не позднее 3 июня, а новый созыв ВРУ заработает под конец 2019 года

В 2019 году в Украине должны пройти выборы президента и парламента страны. Сайт "Сегодня" напоминает главные этапы и даты главных политических событий года.

Выборы президента Украины

Очередные президентские выборы в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах президента Украины" состоятся 31 марта 2019 года. Согласно Основному закону, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Будущие выборы президента станут седьмыми в истории независимой Украины, а официальный старт избирательной кампании должен начаться в конце текущего года.

Так, в соответствии с процедурой, назначает выборы Верховная Рада не позднее, чем за сто дней до дня выборов – то есть не позднее 21 декабря 2018 года парламент должен принять соответствующее постановление.

О старте избирательной кампании официально объявляет Центральная избирательная комиссия, но не позднее 31 декабря 2018 года. Избирательная кампания продолжается 90 дней. После объявления ЦИКа 31 декабря официально начинается избирательный процесс: стартует выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов на пост президента.

С учетом того, что очередные выборы главы украинского государства в 2019 году могут пройти в один или два тура, избирательный процесс будет предполагать такой порядок:

4 февраля 2019 года – последний день подачи заявлений от кандидатов в президенты в Центральную избирательную комиссию.

9 февраля – официальное завершение регистрации ЦИКом претендентов на должность президента.

31 марта – день выборов.

До 10 апреля – подсчет голосов избирателей, составление ЦИКом протокола и объявление официальных результатов первого тура, если ни один из кандидатов по итогам голосования не наберет свыше 50% голосов избирателей. Принятие Центризбиркомом решения о необходимости проведения второго тура на выборах президента.

До 13 апреля должны быть опубликованы итоги первого тура в официальных изданиях Верховной Рады и правительства соответственно "Голос України" и "Урядовий кур'єр".

21 апреля – проведение второго тура голосования.

До 1 мая ЦИК должна будет установить официальные результаты второго тура и составить протокол.

Официальное объявление итогов президентских выборов-2019 в Украине должно состояться до 4 мая. Итоги президентской кампании будет опубликованы в изданиях "Голос України" и "Урядовий кур'єр".

Избранный президент Украины до 3 июня должен будет принести присягу народу на заседании парламента, после чего он официально вступит в полномочия главы государства.

Выборы в Верховную Раду Украины

В соответствии с действующим Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", очередные парламентские выборы Верховной Рады девятого созыва должны состояться 27 октября 2019 года.

Согласно нормам ЗУ, не позднее 28 июля 2019 года ЦИК должен официально объявить о начале избирательного процесса очередных выборов в Раду. Таким образом, избирательный процесс стартует 29 июля, и должно начаться выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов в нардепы.

9 августа завершится выдвижение кандидатов. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. ЦИК завершит регистрацию кандидатов 18 августа.

27 октября в день выборов избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

Не позднее 11 ноября ЦИК будет устанавливать итоги выборов в общегосударственном округе и в одномандатных округах, о чем составит соответствующие протоколы.

Не позднее 16 ноября Центризбирком опубликует результаты выборов в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр" со списком избранных народных депутатов.

Не позднее 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных парламентариев и выдать им удостоверения.

Не позднее 16 декабря новоизбранная Верховная Рада должна будет собраться на первую сессию. Перед открытием первой сессии новоизбранные парламентарии должны будут принести присягу, с чего они официально вступят в свои законные полномочия.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" узнавал, каких каких "сюрпризов" от путинской России можно ждать перед украинскими выборами.