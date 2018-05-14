На Запорожской АЭС отключили энергоблок

Сегодня, 08:39

На станции в работе находится четыре энергетических блока

Фото: ЗАЭС
Фото: ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (АЭС) в понедельник, 14 мая, отключила от сети пятый энергоблок для проведения планового капитального ремонта.

"14 мая 2018 в 00.01 энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 83 суток", – сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3870 МВт.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", – сказано в сообщении.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС, заверили на станции.

Напомним, ранее аварийное отключение энергоблока произошло на Хмельницкой атомной электростанции. При этом показатели радиационного, противопожарного и экологического состояния на площадках всех АЭС страны оставались в пределах нормы.

Кроме того, второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети для проведения планового ремонта.
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"Сегодня"

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