На Запорожской АЭС отключили энергоблок

На станции в работе находится четыре энергетических блока

Запорожская атомная электростанция (АЭС) в понедельник, 14 мая, отключила от сети пятый энергоблок для проведения планового капитального ремонта.

"14 мая 2018 в 00.01 энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 83 суток", – сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся четыре энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3870 МВт.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", – сказано в сообщении.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС, заверили на станции.

Напомним, ранее аварийное отключение энергоблока произошло на Хмельницкой атомной электростанции. При этом показатели радиационного, противопожарного и экологического состояния на площадках всех АЭС страны оставались в пределах нормы.

Кроме того, второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции был отключен от сети для проведения планового ремонта.