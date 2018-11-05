На заправках в Украине подешевел бензин и "дизель"
Цена "95-го" опустилась ниже 33 гривен за литр
За выходные дни, с пятницы, 2 ноября, по понедельник, 5 ноября, стоимость бензинов и дизельного топлива (ДТ) на заправках Украины продолжила снижение. Цены упали на 0,2-1 грн/л, отмечают аналитики консалтинговой компании UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
Крупные сети снизили стоимость автомобильного топлива на 20-50 копеек.
В среднем по состоянию на 5 ноября 2018 года цены на заправках в Украине снизились до следующего уровня:
- А-92 – 31,55 грн/л;
- А-95 – 32,66 грн/л;
- А-95 "Премиум" – 33,77 грн/л;
- ДТ – 32,30 грн/л.
Напомним, заправить полный бак А-95+ в ноябре Украине стало на семь гривен дешевле, чем в начале октября. Из-за того, что АЗС поспешно подняли цены на горючее в сентябре - за первый месяц осени бензин подорожал почти на три гривни - в течение октября ценники на заправках снизились.
В ноябре бензин может стать еще немного дешевле, но есть риски для тех, кто заправляется автогазом, отмечают эксперты. Каких цен на бензин ждать в ноябре и как стоимость топлива влияет на проезд в общественном транспорте, узнавал сайт "Сегодня".
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