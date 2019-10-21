НАБУ изучает работу "Центрэнерго"

Если сообщения о сомнительных действия на предприятии подтвердятся, правоохранители обещают открыть дело

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Детективы НАБУ изучают работу одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины - "Центрэнерго".

Если подозрения о сомнительных действия на предприятии, о которых заявляли эксперты, подтвердят, правоохранители обещают открыть дело и начать следствие. Сейчас идет информационно-аналитическая работа. Ее взялась исследовать и наша Вера Свердлик.

"Центрэнерго" – один среди ведущих производителей электроэнергии в Украине. С июня на предприятии новый руководитель – Владимир Потапенко.

За июль-сентябрь "Центрэнерго" увеличило месячную выработку электроэнергии на 31%. В октябре запланирована выработка на уровне 1,4 млрд киловатт-часов, что на 71% больше, чем в июле, и на 30% больше, чем в сентябре.

Цифр много. На первый взгляд – сплошное улучшение. Объемы произведенной электроэнергии стремительно растут.

Однако, как утверждают эксперты, рекордные объемы продукции "Центрэнерго" за бесценок продают частным предприятиям. В результате, говорят аналитики, предприятие не только не получает прибыли, но и терпит убытки.

"Поставляя большой объем электроэнергии в интересах фактически Игоря Коломойского, "Центрэнерго" сгенерировало убытки на сумму 500 млн гривен. Это предварительно. По результатам года будут большие цифры. "Центрэнерго" не лишилось статуса коррупционного центра", – говорит член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

О схеме, которая очень похожа на коррупционную, уже несколько месяцев со всех сторон рассказывают энергетические эксперты, экономисты, политологи, журналисты. Народный депутат Михаил Бондарь даже обратился в Национальное антикоррупционное бюро. И вот ответ от директора ведомства Артема Сытника:

"На сегодня детективами Национального бюро осуществляется информационно-аналитическая работа. В случае установления достаточных сведений, которые будут указывать на наличие признаков состава преступления, будет принято решение в порядке ч. 1 ст. 214 УПК Украины".

В этой статье УПК речь идет об открытии дела и начале досудебного следствия. Но пока этого нет. Ответ НАБУ народный депутат Бондарь называет банальной отпиской.

"Я уже неоднократно говорил: в "Центрэнерго" есть люди Коломойского. И соответственно, это его сделки. То, что они его прикрывают, значит – люди Коломойского не только в "Центрэнерго", люди Коломойского есть и в правоохранительных органах, и в министерстве, значит, есть его люди", – говорит народный депутат Украины Михаил Бондарь.

Ровно через неделю истекает срок, в течение которого НАБУ должно провести информационно-аналитическую работу. Депутат Бондарь планирует обратиться в антикорупционерам вновь. И если дела так и не откроют, обещает лично пойти к руководству государства.

Напомним, эксперты заявляют, что убытки "Центрэнерго" ложатся на плечи украинцев. При этом стоимость государственного актива, который должен быть выставлен на приватизацию, стремительно падает, уверены специалисты.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что через предприятия, связанные с Игорем Коломойским, российский уголь поставляется на госкомпанию "Центрэнерго" по цене выше "Роттердам+".

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