Нацбанк купил 1,5 миллиарда долларов за неделю – абсолютный рекорд интервенций

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины в течении последней недели 2019 года выкупил с межбанковского валютного рынка полтора миллиарда долларов, установив абсолютный рекорд по валютным интервенциям.

По данным официального сайта НБУ, на рынке было куплено 1,558 миллиарда долларов, а продано из резервов – 50 млн. Чистая покупка валюты за неделю чуть ли не впервые достигла 1,508 млрд долларов.

Декабрь стал месяцем, в течении которого НБУ выкупил больше всего валюты — почти три миллиарда долларов, а с начала года Нацбанком было куплено 8,4 млрд долларов, а продано из резервов 529,23 млн долларов.

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Золотовалютные резервы были пополнены почти на восемь млрд долларов — это больше чем программа Международного валютного фонда, которая должна начать действовать в следующие три года. Средства от этой программы также должны зачисляться в резервы.

По мнению специалистов, выкуп валюты в больших объемах, который наблюдается в последние дни 2019 года, свидетельствует об избыточном предложении валюты и попытках НБУ удержать курс на укрепление гривни.

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Выкупленные доллары с рынка будут направлять в международные золотовалютные резервы Украины. Кроме этого, покупая валюту на рынке Нацбанк выводит в обращение новые гривны (то есть, печатает деньги).

Напомним, ранее в НБУ объяснили рекордное укрепление гривни объективными экономическими факторами.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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