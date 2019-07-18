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Нацбанк улучшил прогноз роста украинской экономики

18 июля, 14:23

Прогноз повышен на 2019 и 2020 годы, а на 2021-й – сохранен на прошлом уровне

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз темпов экономического роста страны в 2019 году с 2,5% до 3%, а в 2020 году – с 2,9% до 3,2%.

Об этом 18 июля информирует пресс-служба регулятора, который также впервые за три месяца снизил учетную ставку.

Решение принято в связи с "более устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых".

В то же время в НБУ сохранили прогноз на 2021 год на уровне 3,7%.

"Основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос. Прирост частного потребления замедлится, однако будет значительным под влиянием увеличения реальных доходов домохозяйств – заработных плат, пенсионных выплат, а также денежных переводов из-за границы", – говорится в сообщении.

При этом в НБУ добавили, что весомую поддержку экономике будут давать инвестиции в основной капитал, которые продолжат расти высокими темпами.

"Сдерживающими факторами для экономического роста будут слабая экономическая активность в мире, а также сокращение с 2020 года объемов транзита природного газа в Европу в результате строительства обходных газопроводов", – заключили в НБУ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд. 

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в этом году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, правительство будет инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.


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Тег инвестиции, НБУ, прогноз, ВВП, рост ВВП

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Сегодня

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