Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Экономика Украины ускоряется третий год подряд: Госстат уточнил данные

Сегодня, 18:22

По итогам 2018 года рост валового внутреннего продукта составил 3,3%

Фото: пресс-центр НБУ
Экономика Украины ускоряется третий год подряд: Госстат уточнил данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg Экономика По итогам 2018 года рост валового внутреннего продукта составил 3,3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 2018 год составил 3,3% по сравнению с 2017-м. Об этом говорится в уточненных данных Государственной службы статистики, обнародованных 21 марта.

По информации ведомства, рост ВВП страны ускоряется третий год подряд и стал максимальным за последние семь лет.

В 2011 году экономика росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, а в 2017-м – на 2,8%.

Инфографика: Государственная служба статистики Украины
Инфографика: Государственная служба статистики Украины

Номинальный ВВП составил почти 3,56 трлн гривен, а в расчете на одного человека – 84,19 тыс. гривен.

В первом квартале 2018 года экономика Украины выросла на 3,3%, во втором – на 3,8%, в третьем – на 2,8%, в четвертом – на 3,5%.

Напомним, в феврале президент Петр Порошенко сообщил, сославшись на предварительные данные, что рост ВВП в 2018 году составил 3,4% и превысил довоенный уровень. Он добавил, что украинская экономика растет 12 кварталов подряд.

Аналогичный показатель озвучивал глава Национального банка Яков Смолий.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергоэффективность.

В свою очередь Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Украины на 2019 год - с 3,5% до 2,9%. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег экономика, ВВП, Госстат, рост ВВП

Вы сейчас просматриваете новость " Экономика Украины ускоряется третий год подряд: Госстат уточнил данные". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кризиса не будет: Fitch ухудшил прогноз по мировой экономике, но сохранил оптимизм

Сегодня, 15:46

Сложная ситуация в развивающихся странах скоро улучшится, уверены в агентстве

Эксперт нашел плюсы в ситуации с госдолгом Украины

Вчера, 09:29

Специалист сравнил нашу страну с США и Японией

Аналитики Fitch дали прогноз по развитию украинской экономики

11 марта, 14:05

По мнению аналитиков, рост экономики Украины замедлится в 2019 году

Госстат дал оценку ВВП за квартал

14 февраля, 20:32

По данным Госстата, реальный ВВП увеличился в четвертом квартале 2018 года

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

7 причесок, которые сделают вас моложе

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

4 имени мужчин, которых нужно избегать

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна