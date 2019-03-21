Экономика Украины ускоряется третий год подряд: Госстат уточнил данные

По итогам 2018 года рост валового внутреннего продукта составил 3,3%

Фото: пресс-центр НБУ

Экономика Украины ускоряется третий год подряд: Госстат уточнил данные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/0d0/5c409c0d0d03a.jpg 2019-03-21T18:22:00+02:00 Экономика По итогам 2018 года рост валового внутреннего продукта составил 3,3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 2018 год составил 3,3% по сравнению с 2017-м. Об этом говорится в уточненных данных Государственной службы статистики, обнародованных 21 марта.

По информации ведомства, рост ВВП страны ускоряется третий год подряд и стал максимальным за последние семь лет.

В 2011 году экономика росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, а в 2017-м – на 2,8%.

Инфографика: Государственная служба статистики Украины

Номинальный ВВП составил почти 3,56 трлн гривен, а в расчете на одного человека – 84,19 тыс. гривен.

В первом квартале 2018 года экономика Украины выросла на 3,3%, во втором – на 3,8%, в третьем – на 2,8%, в четвертом – на 3,5%.

Напомним, в феврале президент Петр Порошенко сообщил, сославшись на предварительные данные, что рост ВВП в 2018 году составил 3,4% и превысил довоенный уровень. Он добавил, что украинская экономика растет 12 кварталов подряд.

Аналогичный показатель озвучивал глава Национального банка Яков Смолий.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергоэффективность.

В свою очередь Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Украины на 2019 год - с 3,5% до 2,9%.

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