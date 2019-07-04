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"Нафтогаз" готовится к тотальной остановке транзита газа из России

4 июля, 12:48

Транспортировка топлива может полностью прекратиться после 2019 года

Фото: AFP

"Нафтогаз Украины" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

озиция "Газпрома" относительно прекращения транзита газа через территорию Украины обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими. <...> Мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года. ...  <...>  Нам нужно готовиться к полному прекращению транзита", - написал Витренко на своей странице в Facebook.

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Витренко подчеркнул, что Украина по-прежнему готова к газовым переговорам с Россией, однако участие в них европейской стороны является принципиально важным. 

Напомним, в Еврокомиссии 4 июля сообщили, когда возобновятся трехсторонние переговоры по газу

Как известно, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона уже неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


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Тег газ, транзит, Витренко, Нафтогаз Украины, газовые переговоры, транзит газа

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