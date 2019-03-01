Гаагский суд встал на сторону "Нафтогаза" в деле по Крыму

Украинская компания оценивает сумму компенсаций от действий России в 5 млрд долларов

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Гаагский суд встал на сторону "Нафтогаза" в деле по Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg 2019-03-01T13:21:00+02:00 Экономика Украинская компания оценивает сумму компенсаций от действий России в 5 млрд долларов

Международный арбитражный суд в Гааге (Нидерланды) признал незаконной экспроприацию Россией активов "Нафтогаза Украины" в оккупированном Крыму. Об этом сегодня, 1 марта, заявил на брифинге глава украинской компании Андрей Коболев.

"Решение является позитивным. Мы смогли доказать в трибунале, во-первых, факт того, что юрисдикция этого трибунала по защите инвестиций распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как государство виновата в утрате наших активов и должна за это отвечать. То есть, предоставить НАК "Нафтогаз Украины" компенсацию", – сказал он.

Коболев подчеркнул, что компания оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов.

По его словам, в начале 2020 года "Нафтогаз" ожидает получить решение арбитража о размере компенсаций за захваченные активы в Крыму.

"Окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое мы ожидаем в этом году, и надеемся где-то в начале следующего года получить решение относительно суммы компенсации", – добавил он.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Для защиты своих интересов в 2016 году "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство. В следующем году в компании сообщили о подаче иска против России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составляет 8 млрд долларов.

В январе 2019 года состоялся очередной раунд министерской встречи между Украиной, РФ и Евросоюзом по газу. Киев надеется провести следующую встречу в марте-апреле:

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