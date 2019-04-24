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У "Нафтогаза" резко сократилась прибыль

Сегодня, 16:03

Показатель по итогам 2018 года уменьшился на 64 процента

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Компания "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 13,6 млрд грн, информирует ее пресс-служба.

"Нафтогаз" остается прибыльным третий год подряд, хотя в 2018 году чистая прибыль компании уменьшилась на 64% по сравнению с 2017 годом", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сокращение размера чистой прибыли произошло из-за того, что в финансовой отчетности компании за 2017 год были отображены позитивные результаты решений Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд грн.

"В отчетности за 2018 год, в свою очередь, был учтен признанный "Нафтогазом" НДС на компенсацию согласно решению арбитража по транзиту газа в размере 4,8 млрд грн", – добавили в компании.

Напомним, по итогам 2017 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 39,5 млрд грн, что было в 2,2 раза больше, чем за 2016 год – тогда чистая прибыль составила 17,8 млрд грн.

В апреле премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву отставкой, если компания не снизит цены на газ для населения с мая. Через несколько дней в "Нафтогазе" согласились выполнить требование главы правительства.


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Тег Нафтогаз, прибыль, Нафтогаз Украины

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Сегодня

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