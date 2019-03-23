Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Нафтогаз" ответил на заявления по "дешевому" российскому газу: Хоть бы демпинговали по-человечески

Сегодня, 16:23

В компании сообщили, что в марте покупали газ в ЕС в среднем по 226 долларов за тысячу кубометров

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
"Нафтогаз" ответил на заявления по "дешевому" российскому газу: Хоть бы демпинговали по-человечески //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25a/bd1/5c925abd197a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25a/bd1/5c925abd197a7.jpg Экономика В компании сообщили, что в марте покупали газ в ЕС в среднем по 226 долларов за тысячу кубометров

Компания "Нафтогаз Украины" в марте покупала газ на открытых торгах в Европейском Союзе (ЕС) в среднем по 226 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, которую накануне озвучили в России.

Об этом написала пресс-служба компании в Facebook.

Украинская компания также напомнила российским коллегам, что, согласно действующему контракту, измененному в Стокгольмском арбитраже, "Газпром" должен продавать Украине газ по цене на 48% ниже той, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте.

"Поэтому предлагать скидку 25% – это как-то несерьезно… Хоть бы демпинговали по-человечески", – говорится в сообщении.

"Интересно, что [Виктор] Медведчук говорит о поставках газа по цене 240-260 долларов за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долларов за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около 217 долларов за тысячу кубометров", – добавили в "Нафтогазе".

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности провести переговоры по заключению контракта на прямые поставки газа в Украину. Он считает, что цена по новому контракту для Украины будет ниже нынешнего уровня цен.

Напомним, Украина не покупает российский газ напрямую с ноября 2015 года и приобретает его исключительно на западной границе, а не на восточной. В 2017 году Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" – теперь для украинской компании она равна цене газа на хабе в Германии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Газпром, Нафтогаз, медведчук, троллинг

Вы сейчас просматриваете новость " "Нафтогаз" ответил на заявления по "дешевому" российскому газу: Хоть бы демпинговали по-человечески". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "Нафтогазе" сообщили, благодаря кому победили "Газпром" в Стокгольме

Вчера, 16:28

Юрий Витренко напомнил, что никто не верил в победу Украины

"Нафтогаз" заявил о запрете "Газпрому" выводить активы из Англии и Нидерландов

21 марта, 19:48

Слушания по транзитному делу прошли в Английском коммерческом суде

"Газпром" заявил о готовности продавать Украине газ

Вчера, 17:29

Российская компания также не против продолжить транзит через Украину, но исключительно на своих условиях

"Нафтогаз" отчитался о запасах газа в хранилищах

Вчера, 16:54

За последнюю неделю они сократились на 189 млн куб. м

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье

Беркова в больнице. Ее здоровье резко ухудшилось

Стало известно, сколько украинцев получают пенсию выше 10 тысяч

8 признаков, которые выдают неверного мужчину
Загрузка...

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Вчера, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

21 марта, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы