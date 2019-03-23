"Нафтогаз" ответил на заявления по "дешевому" российскому газу: Хоть бы демпинговали по-человечески

В компании сообщили, что в марте покупали газ в ЕС в среднем по 226 долларов за тысячу кубометров

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Нафтогаз" ответил на заявления по "дешевому" российскому газу: Хоть бы демпинговали по-человечески //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/25a/bd1/5c925abd197a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/25a/bd1/5c925abd197a7.jpg 2019-03-23T16:23:00+02:00 Экономика В компании сообщили, что в марте покупали газ в ЕС в среднем по 226 долларов за тысячу кубометров

Компания "Нафтогаз Украины" в марте покупала газ на открытых торгах в Европейском Союзе (ЕС) в среднем по 226 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, которую накануне озвучили в России.

Об этом написала пресс-служба компании в Facebook.

Украинская компания также напомнила российским коллегам, что, согласно действующему контракту, измененному в Стокгольмском арбитраже, "Газпром" должен продавать Украине газ по цене на 48% ниже той, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте.

"Поэтому предлагать скидку 25% – это как-то несерьезно… Хоть бы демпинговали по-человечески", – говорится в сообщении.

"Интересно, что [Виктор] Медведчук говорит о поставках газа по цене 240-260 долларов за тысячу кубометров. Мы покупали на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долларов за тысячу кубометров. А на апрель цена снизилась до уровня около 217 долларов за тысячу кубометров", – добавили в "Нафтогазе".

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности провести переговоры по заключению контракта на прямые поставки газа в Украину. Он считает, что цена по новому контракту для Украины будет ниже нынешнего уровня цен.

Напомним, Украина не покупает российский газ напрямую с ноября 2015 года и приобретает его исключительно на западной границе, а не на восточной. В 2017 году Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" – теперь для украинской компании она равна цене газа на хабе в Германии.

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