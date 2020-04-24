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"Нафтогаз" резко снизил цены на газ для промышленности

24 апреля, 11:08

Ксения Капустинская

Новые расценки будут актуальны с 1 мая 2020 года

"Нафтогаз Украины" с 1 мая повысит цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 14,8-15,4% по сравнению с апрельским прайсом. Об этом сообщила пресс-служба компании, опубликовав новые расценки.

Так, минимальная цена на газ для промышленности упадет до 3421 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС). То есть цена уменьшится на 15,4% по сравнению с апрелем, когда она составляет 4046 грн за 1 тыс. кубометров.

Максимальные цены для промпотребителей при этом снизятся на 14,8% – до 3929 с 4614 грн грн за 1 тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

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  • Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Напомним, также "Нафтогаз" снизил апрельскую цену на газ для населения на 15%. В целом цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года. Речь идет об отпускной цене, которая отличается от конечного тарифа для потребителей в различных регионах. Чтобы получить конечную цену, которую и платит население, к отпускной цене нужно добавить тариф на транспортировку, тариф облгаза на распределение, надбавку газсбыта и НДС.

Кроме того, на время карантина украинцам повысили субсидии:

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промышленность газ расценки цена на газ Нафтогаз Украины

Источник: Сегодня

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