В Украине подорожает газ для промышленности

"Нафтогаз Украины" с 1 апреля повысит цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 0,17-2,2% по сравнению с мартовским прайсом. Об этом сообщила пресс-служба компании, опубликовав новые расценки.

Так, минимальная цена на газ для промышленности вырастет до 4069 грн за 1 тыс. кубометров (без учета НДС). То есть цена увеличится на 2,2% по сравнению с мартом, когда она составляла 3981 грн за 1 тыс. кубометров.

Максимальные цены для промпотребителей при этом повысятся на 10,17% – до 4614 с 4606 грн грн за 1 тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

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Ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

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Напомним, ранее сообщалось, в по итогам марта-2020 газ для населения в Украине станет дешевле. Так, "Нафтогаз Украины" снизил цену поставки природного газа для нужд населения и производителей тепла до 3,40 грн/куб. м (без НДС, платы за транспортировки и наценки газсбытов). Это на 14% меньше, чем в феврале 2020 года (3,95 грн/куб. м).

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