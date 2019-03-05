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"Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа

Сегодня, 20:02

Витренко назвал неприемлемым требование РФ по транзиту через Украину

Фото: ukrtransnafta.com (архив)
Фото: ukrtransnafta.com (архив).
"Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png Экономика Витренко назвал неприемлемым требование РФ по транзиту через Украину

Россия уже готовится к сценарию прекращения транзита через территорию Украины с 2020 года. Об этом сегодня, 5 марта, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в ходе дискуссии "Будущее украинского газового транзита и энергетическая безопасность Европы" в Брюсселе (Бельгия).

По его словам, для этого российский "Газпром" анонсировал больше поставок газа в Европу, чтобы заполнить газовые хранилища и выполнить обязательства перед потребителями при отказе от услуг "Нафтогаза" даже в случае, если будут какие-то задержки с запуском "Северного потока – 2" в начале следующего года.

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Витренко отметил, что вариант прекращения "Газпромом" транзита газа после достройки газопровода "Северный поток – 2" является основным.

"Это базовый вариант. Нам приходится иметь дело с этим… Это очень-очень реалистично, что не будет транзита через Украину с 2020 года… Я сейчас не вижу оснований ожидать, что будет транзит газа через Украину", – сказал он.

Представитель "Нафтогаза" также назвал неприемлемым требование РФ об отказе Украины от выигрыша в Стокгольмском арбитраже и возврате к нормам действующего транзитного контракта. Он пояснил, что в этом контракте отсутствуют гарантии объемов транзита.

Кроме того, Витренко заявил, что, вопреки уверениям "Газпрома", газ через "Северный поток" не пойдет на запад Европы, а будет направлен через Чехию в Австрию, усилив монополию "Газпрома" на рынке.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно контракта на транзит после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор.

11 февраля Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

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Тег газ, Газпром, Нафтогаз, Витренко, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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