"Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа

Витренко назвал неприемлемым требование РФ по транзиту через Украину

Фото: ukrtransnafta.com (архив).

"Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/979/43a/5c597943a0604.png 2019-03-05T20:02:00+02:00 Экономика Витренко назвал неприемлемым требование РФ по транзиту через Украину

Россия уже готовится к сценарию прекращения транзита через территорию Украины с 2020 года. Об этом сегодня, 5 марта, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в ходе дискуссии "Будущее украинского газового транзита и энергетическая безопасность Европы" в Брюсселе (Бельгия).

По его словам, для этого российский "Газпром" анонсировал больше поставок газа в Европу, чтобы заполнить газовые хранилища и выполнить обязательства перед потребителями при отказе от услуг "Нафтогаза" даже в случае, если будут какие-то задержки с запуском "Северного потока – 2" в начале следующего года.

Читайте также Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

Витренко отметил, что вариант прекращения "Газпромом" транзита газа после достройки газопровода "Северный поток – 2" является основным.

"Это базовый вариант. Нам приходится иметь дело с этим… Это очень-очень реалистично, что не будет транзита через Украину с 2020 года… Я сейчас не вижу оснований ожидать, что будет транзит газа через Украину", – сказал он.

Представитель "Нафтогаза" также назвал неприемлемым требование РФ об отказе Украины от выигрыша в Стокгольмском арбитраже и возврате к нормам действующего транзитного контракта. Он пояснил, что в этом контракте отсутствуют гарантии объемов транзита.

Кроме того, Витренко заявил, что, вопреки уверениям "Газпрома", газ через "Северный поток" не пойдет на запад Европы, а будет направлен через Чехию в Австрию, усилив монополию "Газпрома" на рынке.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно контракта на транзит после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор.

11 февраля Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Нафтогаз" сообщил, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.