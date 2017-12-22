"Нафтогаз" требует от России 16 миллиардов долларов

Вчера, 14:30

Стало известно, когда Стокгольмский арбитраж примет окончательное решение по транзитному контракту


НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском абитраже требует от российского "Газпрома" 16 млрд долларов по транзитному контракту 2009 года. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

"Нафтогаз" требует до 16 млрд долларов в арбитраже по транзитному контракту; решение ожидается 28 февраля  2018 года", – отмечается в сообщении на официальной странице НАК в Twitter.

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Напомним, сегодня, 22 декабря, "Нафтогаз" заявил о победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по спору, касающемуся контракта на поставки газа. По данным НАК, суд освободил украинскую сторону от уплаты 56 млрд долларов, а общий положительный эффект составил 75 млрд долларов.

Предварительное решение по этому вопросу Стокгольмский арбитраж вынес еще 31 мая, отменив обязательство Украины ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость (принцип "бери или плати"). Однако стороны спора не смогли договориться о суммах компенсаций. 

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев называл победу в Стокгольмском арбитраже ключевым условием снижения цены на газ в Украине
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"Сегодня"

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