"Нафтогазу" начислили пеню в 2,5 миллиарда гривен
Пеню "выписало" Минэкономразвития, компания оспорила приказ в суде
Министерство экономического развития и торговли начислило "Нафтогазу Украины" пеню в размере почти 2,45 млрд гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года. Об этом говорится в приказе Министерства от 31 января 2019 года.
В Минэкономразвития сослались на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому дивиденды должны быть выплачены до 1 июля. Компания, в свою очередь, оспорила приказ о начислении пени в суде.
Пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что уплатила в государственный бюджет дивиденды по итогам работы в 2017 году по графику, который был согласован с правительством.
В компании напомнили, что Кабмин позволил заплатить до 1 июля не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли, а к концу года – остальные 40%.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" выиграл судебный иск у своей дочерней компании "Укртрансгаз" на сумму более 5,2 млрд гривен за ненадлежащее соблюдение условий контракта в части оплаты за полученный газ, из которых более половины суммы составляет пеня и инфляционные затраты.
В ноябре 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемым еврооблигациям "Нафтогаза" предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг "В-" и рейтинг восстановления активов "RR4". Сообщалось, что ценные бумаги будут выпущены в форме кредитных нот. Непосредственным эмитентом выступит специально созданная структура Kondor Finance plc (Великобритания).
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