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"Нафтогазу" нужен миллиард долларов для "зимних" запасов газа – Коболев

23 мая, 16:15

Глава компании объяснил, где собираются искать деньги

Фото: Андрей Коболев / Facebook
Фото: Андрей Коболев / Facebook.

Для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа в подземных хранилищах (ПХГ). Для этого "Нафтогаз Украины" должен найти 1 млрд долларов финансирования, сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Нам необходимо найти минимум 1 млрд долларов кредитных средств. Без этого 1 млрд долларов мы не сможем полностью выполнить план закачки", – сказал Коболев в эфире ICTV.

По словам главы "Нафтогаза", разрешить проблему с дефицитом финансов под импорт и закачку газа, помимо привлечения компанией кредитных средств, может Кабинет министров Украины. Коболев заявил, что правительство должно "Нафтогазу" порядка 140 млрд грн "в качестве компенсации за возложение специальных обязательств (ПСО) по поставке газа".

При этом Коболев сообщил, что основной вариант привлечения средств на внешних рынках – это выпуск евробондов. Ранее уже планировался такой выпуск, но от еврооблигаций "Нафтогазу" пришлось отказаться.

Как сообщалось, в начале апреля в "Нафтогазе" отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).

Украина уже накопила более 10 миллиардов кубов "зимнего" газа. Подземные газовые хранилища заполнены на 33%.

При этом Россия  угрожает Украине новым газовым кризисом:


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Тег газ, Нафтогаз, Нафтогаз Украины, ПХГ, Коболев, Андрей Коболев, хранилища, запасы газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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