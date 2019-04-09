Коболев сообщил, сколько газа должно быть в хранилищах к следующей зиме

Глава "Нафтогаза" призвал к формированию страховых запасов

Фото: "Укртрансгаз".

Коболев сообщил, сколько газа должно быть в хранилищах к следующей зиме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/637/220/5c8637220ec53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/637/220/5c8637220ec53.jpg 2019-04-09T13:58:00+03:00 Экономика Глава "Нафтогаза" призвал к формированию страховых запасов

Украина должна накопить в подземных хранилищах газа (ПХГ) около 20 млрд куб. газа к следующему отопительному сезону.

Об этом 9 апреля написал глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Он призвал участников рынка газа в Украине к формированию страховых запасов газа, а также отметил, что они должны быть выше прежних объемов в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

"Украина должна подготовиться к любым деструктивным решениям Кремля, в частности к прерыванию транзита. К зиме в ПХГ необходимо накопить около 20 млрд куб. газа – такие объемы достаточны, чтобы гарантировать тепло в домах при любой погоде и политической обстановке", – подчеркнул Коболев.

По его словам, это будет сигнализировать России, что Украина готова к любому развитию событий и "игра на вентиле" приведет лишь к очередному ухудшению репутации "Газпрома".

Он добавил, что "Нафтогаз" уже работает над привлечением средств, необходимых для закупки и закачки газа в хранилища.

"Европейская практика и украинский закон "О рынке газа" предусматривают создание страховых запасов всеми без исключения компаниями-поставщиками газа. В прошлые годы норма о страховом запасе игнорировалась – сейчас самое время вернуться к этому вопросу. Совместными усилиями правительство, "Нафтогаз" и все участники газового рынка должны должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону", – заключил Коболев.

Кроме того, специалисты напоминают, что на подготовку к следующей зиме есть шесть месяцев. За это время можно успеть провести энергоаудит зданий и разработать план энергоэффективных мероприятий, привлечь финансирование для модернизации зданий через программы "теплые кредиты", городские гранты "70/30", финансирование от Фонда энергоэффективности или инвестиции энергосервисной компании.

"Можно успеть утеплить стены здания, чердак, крышу, цоколь, заменить окна на энергосберегающие, модернизировать систему отопления. Даже без существенной модернизации можно привести с небольшими усилиями и затратами свой дом в порядок: установить автодоводчики на двери в подъезде, а лучше установить тамбур, проверить целостность окон в подъезде, выполнить промывку системы отопления, убрать засоры в системе вентиляции, проверить и устранить протечки и свищи в отопительной системе, проверить и заменить покрытие крыши, если оно изношено и есть трещины. Такие мероприятия можно выполнить либо жильцам самим, если в доме есть ОСМД, либо проконтролировать, чтобы это выполнила управляющая компания, которой которая получает оплату за содержание и ремонт дома и придомовой территории", – сообщил менеджер по энергоэффективности ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.

Также он уточнил, что, несмотря на завершение отопительного сезона ввиду теплой погоды, некоторым жителям еще может быть холодно, особенно в ночное время. Поэтому некоторые люди включают электрообогреватели и кондиционеры, а потребление электроэнергии и нагрузка на внутридомовые электросети при этом растет.

"Чтобы меньше платить за электроэнергию в демисезонье, можно установить себе двузонный счетчик электроэнергии, который позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 07:00. А также использовать умные розетки с таймером, которые помогают настроить автоматическое включение и выключение электрообогревателя в необходимые часы", – посоветовал специалист.





Напомним, с 5 апреля 2019 года Украина начала сезон закачки природного газа в ПХГ: за два дня – 5 и 6 апреля – запасы увеличились на 17,43 млн куб. м – до 8,76 млрд куб. м газа.

В целом на протяжении отопительного сезона, продлившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ Украины снизились на 8,45 млрд куб. м – с 17,19 млрд куб. м до 8,75 млрд куб. м.

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