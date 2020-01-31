Налог на недвижимость: что будет, если не заплатить вовремя

Если владелец жилья не получил налоговое сообщение, он освобождается от штрафа, однако есть нюансы

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

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Украинцам в 2020 году снова придется заплатить за недвижимость. Если жилье по площади больше нормы, налоговики пришлют платежку. Если налог не уплатить в течение 60 дней, то Фискальная служба начислит штраф, об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

"Если просрочить уплату налога на месяц, то придется дополнительно заплатить штраф – 10% от суммы налогового долга . Если не платить больше месяца, то штраф будет уже 20%", – говорит юрист Юрий Вовк.

Если собственник недвижимости не получил налоговое сообщение, он освобождается от штрафа. Дело в том, что Реестр недвижимого имущества заработал в 2011 году и старые дома могли не попасть в него. То есть, фискалы могут просто "не видеть" дом. Однако в таком случае налоговая имеет право начислить налог позже. Например, если при продаже недвижимости выяснится, что за него не уплачивались налоги, налоговики могут насчитать налог за последние три года. Если же человек получил уведомление и не уплатил налог, придется платить и штраф, поясняет юрист.

Налоговая будет рассылать платежки украинцам до 1 июля. Сумму налога фискальщики будут рассчитывать по данным из Госреестра имущественных прав на недвижимость.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Налог на жилье: кому и сколько придется заплатить в 2020 году" .

Ранее сообщалось, сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье.

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