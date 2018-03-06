Напряженные торги и визит Порошенко: как прошел второй аукцион по лицензиям на частоты для 4G

Всего было предложено шесть лицензий, за три из которых развернулась нешуточная борьба

На втором тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии IMT (4G) мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell заплатили в сумме 5,434 млрд грн за шесть лотов.

Причем если прошлые торги за полосы радиочастот в районе 2600 МГц прошли относительно спокойно, то за частоты в районе 1800 МГц между операторами развернулась нешуточная борьба.

Торги начались с того, что по праву первоочередного выкупа три оператора приобрели полосы радиочастот шириной 25 МГц, 20 МГц и 15 МГц в диапазоне 1800 МГц, отдав за них соответственно 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн и 795 млн грн.

Согласно условиям тендера, для обеспечения непрерывности предоставления телекоммуникационных услуг своим абонентам операторам предоставили право получить часть полос радиочастот по заранее установленной цене.

Основная же борьба развернулась за оставшиеся три лота.

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Так, победителем по конкурентному четвертому лоту на 5 МГц в диапазоне 1800 МГц был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 612 млн грн при стартовой цене в 271,6 млн грн. За лот торговались все три крупнейших украинских оператора, а всего было сделано 24 шага повышения цены.

По пятому лоту победителем был признан "Vodafone-Украина", отдав за лот в на 5 МГц в том же диапазоне 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн.

Шестой лот достался "Киевстару" – за 900 млн грн при стартовой цене в 271,625 млн грн.

Таким образом, серия торгов за частоты диапазона 1800 МГц принесла государству 5,434 млрд грн, а с учетом результатов торгов за частоты в районе 2600 МГц - 7,9 млрд грн, о чем заявил президент Украины Петр Порошенко, посетивший торги.

Напомним, успешное проведение тендера по продаже лицензий на связь стандарта 4G – это еще один шаг Украины к новым технологиям, заявил после первого тендера Порошенко.

На первом тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии IMT (4G) украинские мобильные операторы заплатили в сумме почти 2,5 млрд грн за семь лотов.

Как сообщалось, в 2015 году был утвержден план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G должен был состояться в декабре 2017 года.

3G-связь появилась в Украине тоже не так давно - в феврале 2015 года НКРСИ выдала на аукционе три лицензии. Их получили "Астелит" (life:)), "Киевстар" и "МТС Украина".

4G - это поколение мобильной связи с повышенными требованиями. К нему принято относить перспективные технологии, позволяющие осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным абонентам и 1 Гбит/с — стационарным абонентам.



