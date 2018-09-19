"Напряженный" бюджет-2018 получится выполнить – Минфин

Сегодня, 16:27

Маркарова уверена, что Украина справится с рамками дефицита государственной сметы

Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова уверена в выполнении государственного бюджета в 2018 году и удержании его дефицита в пределах 2,6% ВВП.

"Бюджет будет выполнен, и дефицит у нас останется в рамках 2,6% (ВВП) – это я точно могу гарантировать", – сказала она журналистам.

И.о. министра назвала этот бюджет "напряженным", напомнив, что парламент в процессе принятия увеличил его показатели. В то же время Маркарова подчеркнула, что контроль правительства за выполнением бюджета достаточно действенный, в том числе и с точки зрения мониторинга и контроля над эффективностью использования средств.

Маркарова отметила, что 2019 год ставит перед Украиной большие вызовы с точки зрения бюджета, так как в предыдущие два года благодаря реструктуризации выплаты по госдолгу были ниже.

Напомним, проект бюджета-2019 Кабмин принял 15 сентября. Сейчас документ уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.  Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%. 

Также вырастут социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.
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Автор:

Александра Воробьева

Источник:

"Сегодня"

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