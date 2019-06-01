Наряд на выпускной: почем в Украине продают платья и костюмы

Выпускницы все чаще предпочитают не покупать одежду на праздник

Макси и миди, с фатином, кружевом и блестками... Украинские школьники активно готовятся к выпускному. "Сегодня" уже рассказывали, сколько стоит отгулять выпускной вечер. Теперь расскажем о цене праздничных платьев и костюмов.

Чтобы прицениться, выпускница Маргарита Олейникова отправляется за платьем в один из столичных торговых центров. Девушка любит одеваться модно, поэтому на наряд отложила 7 тыс. гривен.

"Я очень люблю красный. Мне кажется, он очень мне идет", – говорит девушка, но красное платье откладывает – в фасоне не хватило "чего-то необычного".

Пока Марго рассматривает зеленое и фиолетовое платья, "Сегодня" спрашивают о ценах. Продавцы свой товар нахваливают и уверяют, что в этом году цены на наряды не повышали.

"У нас очень большой выбор, и сейчас у нас акции. Можно купить с большой скидкой красивые, модные, стильные платья. Цены не завышаем, экономическая ситуация в принципе одинаковая в нашей стране. Повышения цен не было. Будем готовы к большому количеству покупателей", – рассказывает продавщица Леся Карпюк.

"Распродажные" платья здесь стоят от 2 тыс. гривен. А за модели из новых коллекций просят от 7 до 15 тыс. гривен. Цены на мужские костюмы более демократичные – от 2 до 4 тыс. гривен.

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Впрочем, чтобы сэкономить, выпускницы все чаще отказываются покупать наряды на один вечер и берут платья в аренду.

"Планирую выбрать что-то легкое, недорогое. И покупать однозначно не буду. Я возьму в аренду, потому что я понимаю, что больше это платье не надену", – говорит выпускница Катерина Семиренко.

Запросы парней еще скромнее. Например, Никита Супруненко собирается просто надеть черные брюки и белую рубашку.

Специалисты советуют модникам не забывать о сдержанности, даже если хочется выделиться из толпы. Допустимо умеренное использование жемчуга, кружев и эффекта оголенного тела. Но при выборе нарядов, в первую очередь, нужно обращать внимание на особенности фигуры и цветовую гамму.

"Например есть платье с эффектом голого тела. В таком случае нужно следить, чтобы нижний слой материала был по цвету максимально приближен к тону кожи. Потому что бывает так, что девушка немного подзагорела, а платье подобрала на тон‑два светлее, либо наоборот", – говорит стилистка Юлия Цыганенко.

Напомним, ранее киевлян призвали отказаться от воздушных шариков на выпускных. Шары не только загрязняют окружающую среду, но и могут убить животных, предупредили в КГГА.

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