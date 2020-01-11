Цены в Украине пойдут вверх: эксперты назвали причины

Инфляцию больше всего ускорят повышение минимальных зарплат и учетная ставка Нацбанка

/ Фото: пресс-центр НБУ

Реклама

С наступлением нового года "Сегодня" выяснили, как могут вырасти цены в первом квартале, а, возможно, наоборот, будет их снижение. Увы, снижения эксперты не обещают, а их мнения в оценке инфляции разошлись.

Более подробно о том, как могут измениться зарплаты, цены и курс доллара, читайте в консенсус-прогнозе от сайта "Сегодня" на I квартал 2020 года.

Самый низкий процент – 1,5% за первые три месяца 2020 года – дал вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский, самый высокий – 3% – рассчитал глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Рост цен в 1-м квартале 2020 года составит порядка 1-1,5% (март 2020 г. к декабрю 2019 г.), – уверен Скаршевский. – На его сдерживание будет влиять возможная дальнейшая ревальвация гривни (подешевеет импорт), вероятное снижение цен на природный газ вследствие превышения предложения над спросом в Европе".

По оценке Забловского, инфляция окажется 3-3,5% по причине замедления роста цен на коммунальные услуги, но ускорения роста цен на продовольственном рынке (дорогие овощи и фрукты).

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин видят инфляцию не выше 2% за квартал, но главные факторы называют другие. По словам Шевчишина, инфляционное давление благодаря крепкой гривне, отсутствию плановых повышений регулируемых тарифов, ожидаемой стабильности цен энергоносителей будет ограничено. Главным фактором инфляции окажется ситуация в продуктовом сегменте.

А вот Пендзин напомнил, что инфляция напрямую зависит от ставки рефинансирования Нацбанка, то есть стоимости денег, которые регулятор дает взаймы коммерческим банкам: чем она выше, тем ниже инфляция.

"Если ставка сохранится на нынешнем уровне, 13,5% годовых, то инфляция оценивается в 2% за первый квартал, если ставка снизится, то инфляция окажется больше – до 3%", – уточнил он.

О том, какие цены показывает "индекс базара", смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама