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Назван ТОП-5 стран-покупателей аграрной продукции Украины

Сегодня, 06:06

Рейтинг возглавляет Индия, которая импортировала продукции на 1,8 млрд долларов

Фото: Pixabay
Назван ТОП-5 стран-покупателей аграрной продукции Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2ec/c88/5c62ecc883593.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2ec/c88/5c62ecc883593.jpg Экономика Рейтинг возглавляет Индия, которая импортировала продукции на 1,8 млрд долларов

Индия занимает лидирующую позицию в рейтинге стран, которые больше всего купили украинской аграрной продукции в 2018 году, сообщается на сайте Совета по экспорту продовольствия.

По данным аналитиков, Индия импортировала украинские бобовые, овощи, овес, соевое и подсолнечное масло. Общая сумма экспорта составила 1,8 млрд долларов.

На втором месте расположился Китай (1 млрд долларов), который купил кукурузы на 489 млн долларов, подсолнечного масла – на 334 млн долларов, молочной сыворотки – на 11,3 млн долларов.

Нидерланды заняли третье место. Страна импортировала мясо и субпродукты птицы, сливочное масло, кукурузу, гречку и просо. Экспорт этой продукции составил 643 млн долларов.

На четвертом месте – Испания. Наибольшим спросом пользовались украинские бобовые и кукуруза. При этом аналитики отметили, что в прошлом году стоимость экспорта снизилась на 32% по сравнению с 2017 годом. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Пятое место заняла Саудовская Аравия, которая импортировала продукции на 510 млн долларов. Основными позициями поставок были яйца птицы без скорлупы, ячмень, мясо и съедобные субпродукты птицы.

Напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев.

Кроме того, в докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

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Тег экспорт, Индия, Китай, АПК , продукты питания

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