НБУ не включает в базовый сценарий прекращение транзита российского газа через Украину

В Нацбанке признают, что риск того, что Россия прекратит транзит газа через украинскую ГТС, существует, однако отмечают, что это не выгодно в том числе с точки зрения российской стороны

Риск того, что с реализацией проектов газопроводов в обход Украины – в том числе "Северного потока – 2", – Россия прекратит транзит газа через украинскую ГТС, существует, однако в Национальном банке Украины пока не включают его в базовый сценарий макроэкономического прогноза, рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Что касается "Северного потока – 2", то тут даже наши соседи говорят, что они ожидают, что транзит газа через Украину не исчезнет", – напомнил Сологуб.

Отметим, согласно попавшему в сеть секретному отчету аналитиков Sberbank CIB, после запуска газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в обход Украины Россия сохранит транзит газа через нашу страну, причем речь идет о транзите через Украину 39 млрд кубометров газа в год.

"Поэтому сейчас говорить о том, что это (прекращение транзита – Ред.) нужно включать в базовый сценарий [макроэкономического прогноза] – нельзя. Мы оцениваем это как риск, но не единственный риск. Есть много факторов – и в негативную, и в позитивную сторону", – объяснил Сологуб.

Напомним, ранее "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.

Позже в в "Газпроме" заявили, что, если Киев обоснует "экономическую выгоду", транзит газа через ГТС Украины может сократиться до 15 млрд кубометров в год.