НБУ не включает в базовый сценарий прекращение транзита российского газа через Украину

Сегодня, 06:14

В Нацбанке признают, что риск того, что Россия прекратит транзит газа через украинскую ГТС, существует, однако отмечают, что это не выгодно в том числе с точки зрения российской стороны

Фото: AFP
Фото: AFP

Риск того, что с реализацией проектов газопроводов в обход Украины – в том числе "Северного потока – 2", – Россия прекратит транзит газа через украинскую ГТС, существует, однако в Национальном банке Украины пока не включают его в базовый сценарий макроэкономического прогноза, рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Что касается "Северного потока – 2", то тут даже наши соседи говорят, что они ожидают, что транзит газа через Украину не исчезнет", – напомнил Сологуб.

Отметим, согласно попавшему в сеть секретному отчету аналитиков Sberbank CIB, после запуска газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в обход Украины Россия сохранит транзит газа через нашу страну, причем речь идет о транзите через Украину 39 млрд кубометров газа в год.

"Поэтому сейчас говорить о том, что это (прекращение транзита – Ред.) нужно включать в базовый сценарий [макроэкономического прогноза] – нельзя. Мы оцениваем это как риск, но не единственный риск. Есть много факторов – и в негативную, и в позитивную сторону", – объяснил Сологуб.

Напомним, ранее "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года. Кроме того, контракты не предусматривают одностороннего расторжения, поэтому процесс будет происходить в судебном порядке.

Позже в в "Газпроме" заявили, что, если Киев обоснует "экономическую выгоду", транзит газа через ГТС Украины может сократиться до 15 млрд кубометров в год.
нбу, гтс, северный поток, транзит газа, Сологуб, северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость "НБУ не включает в базовый сценарий прекращение транзита российского газа через Украину". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Курт Волкер. Фото: архив

Волкер сделал заявление по Украине и "Северному потоку - 2"

24 Мая, 19:35

Такой проект позволит России напрямую поставлять газ в Европу в обход Украины, сказал спецпредставитель Госдепа

Экономика

Фото: AFP

Отношения Украины с МВФ и дефолт: в НБУ успокоили украинцев

24 Мая, 17:28

В Нацбанке прокомментировали шансы Украины получить новый транш Фонда и новую программу финансирования от МВФ
Загрузка...

Экономика

Фото: AFP

В мире взлетели цены на нефть: НБУ объяснил, чего ждать украинцам

24 Мая, 15:28

Национальный банк анализирует "плюсы" и "минусы" подорожания черного золота

Экономика

Инфляция в Украине стабильно снижается - НБУ

24 Мая, 14:36

При этом в Нацбанке назвали обязательное условие, при котором инфляция к концу года будет ниже 10%
Загрузка...