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Нефьодов сообщил о важном изменении в работе новой таможни

2 сентября, 15:50

Глава Государственной таможенной службы напомнил о задаче президента

/ Фото: Кабинет министров Украины

Министерство финансов Украины утвердило структуру главного аппарата Государственной таможенной службы (ГТС) и штатное расписание. Об этом в понедельник, 2 сентября, написал глава ведомства Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

"У нас теперь должен быть 571 человек, мы начнем их постепенно переводить из существующих сотрудников, набирать на конкурсах извне и брать из других госорганов", – сообщил он.

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Нефьодов отметил, что сегодня президент Владимир Зеленский поставил ГТС задачу до 1 декабря укомплектоваться кадрами.

"Следующий шаг – региональная структура таможни (в следующем году перейдем на единое юрлицо, но это требует существенных изменений в законодательство, которые уже почти подготовлены", – отметил глава ведомства.

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Новости "Сегодня" писали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефьодов, а налоговую – Сергей Верланов.

Ранее Нефьодов рассказал сайту "Сегодня", чего украинцы хотят от работы таможни:

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таможня Минфин Нефьодов Государственная таможенная служба

Источник: Сегодня

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