Глава новой Таможни Нефьодов женился за сутки

Фото: Максим Нефьодов / Facebook

Глава Государственной таможенной службы (ГТС) Украины Максим Нефьодов, ранее занимавший должность первого заместителя министра экономического развития и торговли, женился. Об этом он написал на своей странице в Facebook, разместив также несколько фотографий.

"Протестировали с Яной Калмыковой услугу Министерства юстиции "Брак за сутки". Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту. Кольцо себе купил за час до церемонии", – сообщил Нефьодов.

Фото: Максим Нефьодов / Facebook

Реклама

Глава ГТС добавил, что церемонию провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

На странице Калмыковой указано, что она из Львова, а сейчас проживает в Киеве, изучала экономику во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и училась в Университете Бургундии (Франция).

В тренде Зеленский тепло поздравил мусульман Украины с Курбан-байрамом

Фото: Максим Нефьодов / Facebook

Новости "Сегодня" писали, что услуга Минюста "Брак за сутки" призвана сделать бракосочетание максимально удобным и комфортным. Она была введена 29 июля 2016 года. В прошлом году только в Киеве, по данным столичной горгосадминистрации, сервисом воспользовались более 5000 супружеских пар.

О планах Нефьодова на посту главы Таможенной службы читайте в интервью "Сегодня": Максим Нефьодов: "Я против криминализации нарушений таможенных правил".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама