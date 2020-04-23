В мире негде хранить нефть: как Украина может получить выгоду

В мире переизбыток нефти, спрос на нее упал, а хранить ее негде. Стоимость фьючерсов на нефть впервые опустилась ниже нуля. Обязательства на поставку американской нефти на Нью-Йоркской товарной бирже упали до минус 37 долларов за баррель. В "Нафтогазе" заявили о возможностях для Украины: страна может задействовать свои нефтехранилища и выиграть на нефтяном кризисе.

Сможет ли Украина получить выгоду от ситуации на рынке нефти, разбирался сайт "Сегодня".

В мире переизбыток нефти

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В понедельник, 20 апреля, котировки на нефть марки WTI опустились ниже нуля – почти до минус 40 долларов за баррель. Почему это произошло? В марте ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Из-за этого цена на "черное золото" продолжала падать. На рынке образовался сильный избыток нефти и трейдеры не могли найти покупателей на свои майские контракты на поставки – ее просто негде хранить. Из-за этого 22 апреля цены упали до отрицательных уровней.

Но истоки проблемы – в коронавирусе, считает Леонид Косянчук, эксперт нефтерынка. Карантин во всем мире привел к падению потребления нефтепродуктов во всех странах: сократилось промышленное производство, остановился транспорт, авиасообщение, туризм. Добычу нефти и нефтепереработку не остановили, а резервуарные парки оказались заполненными.

"В этой ситуации дешевле стало отдать часть нефти и нефтепродуктов за бесценок, чем останавливать технологический процесс. Так почему все-таки "минус"? Да потому, что нефть не продается в пункте добычи, ее еще нужно довезти до покупателя, а стоимость транспортировки оказалась выше, чем стоимость самой нефти. Вместе с тем, котировки июньских фьючерсов не опустились ниже 20 долл./баррель. По сути, это и есть реальная стоимость нефти", – отмечает Косянчук.

Может ли Украина получить выгоду

Украина может хранить нефть и заработать на этом. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. У себя на страничке в Facebook он написал, что в Кременчуге работает нефтеперерабатывающий завод с большими емкостями для хранения. Плюс к этому, есть неработающие заводы, у которых были такие емкости. Еще есть хранилище на 1 млн тонн у Министерства обороны.

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"Похоже, бизнес по хранению нефти самый прибыльный сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать", – написал Юрий Витренко.

Однако не все так просто. По действующему законодательству, нефть в Украине может находиться только в статусе "импорт" либо "транзит", замечает Леонид Косянчук.

"Ни под каким-либо другим статусом нефть находиться в стране не может. Существующая же нефтетранспортная система и резервуары "Укртранснефти" (около 1 млн тонн) – это часть технологического процесса для обеспечения беспрерывности транзита нефти через территорию Украины. Свободных емкостей для хранения (если бы кому-то вдруг и пришло в голову растаможить нефть в Украине для хранения) попросту не существует. Не существует также в Украине и никаких иных емкостей хотя бы для создания стабилизационного фонда, а то, что еще осталось, – принадлежит частным лицам", – пояснил Косянчук.

Технические возможности нефтетранспортной системы Украины не приспособлены к предоставлению услуг по хранению нефти, подтвердили сайту "Сегодня" в "Укртранснефти". И хранение нефти для иностранных компаний на территории Украины тоже законодательно не урегулировано.

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы – трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции спроектированы и построены исходя из их основной задачи – бесперебойно и безопасно транспортировать нефть", – прокомментировали в "Укртранснефти".

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А проект по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине не реализован. Он проходит согласования на разных уровнях уже несколько лет. Проект позволит расширить резервуарный парк нефтетерминала "Южный" для хранения запасов нефти.

Украина может предложить хранить газ

Сомнительно, что Украина может хранить чужую нефть. Но есть потенциал заработать на газе, считает аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун. В Европе тоже наблюдается переизбыток сжиженного природного газа с 2019 года. На 19 апреля в европейских хранилищах было 58,3 млрд куб.м сжиженного газа. Хотя в 2016-2018 гг. в среднем запасы на эту дату составляли 30,3 млрд куб. То есть, избыточные запасы составляют 28 млрд куб. м.

"Для роста запасов было две причины. Опасения в преддверии окончания действия контракта на поставки газа из РФ через Украину в конце 2019 года и необычно теплая зима 2019-2020 гг. В свою очередь, избыточные запасы – одна из главных причин того, что цены на газ в Европе опустились очень низко, и стоит задумываться о покупке газа дешево и о его хранении для дальнейшего потребления или продажи", – говорит Хорошун.

В Европе около 105 млрд куб. м мощностей по хранению. Перед зимой им нужно увеличить запасы до минимум 90-95 млрд куб. м. Это составит около 10-15 млрд куб.м свободных мощностей, считает аналитик.

В Украине есть 31 млрд куб. м. мощностей по хранению. Стране на зиму нужно иметь минимум 16-18 млрд куб.м, а с учетом недавних уже накопленных "зарубежных" запасов, возможно и до 20-22 млрд куб. м. Но даже эти высокие уровни оставляют 9-11 млрд куб. м. свободных мощностей – тех, которые Украина может предложить для хранения европейским трейдерам.

"Свободные мощности в Украине, 9-11 млрд куб. м, вполне сравнимы со свободными мощностями в Европе, 10-15 млрд куб. м. То есть Украине действительно есть что предложить Европе в смысле хранения газа", – отмечает Дмитрий Хорошун.

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

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