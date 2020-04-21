Обвал на рынке нефти: цены рухнули до минимума за 18 лет

После падения майских контрактов WTI до отрицательных значений, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение до 28% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 18,30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевой площадки на 12:30 по киевскому времени.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже 19 долларов за баррель в январе 2002 года.

В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 41,51%, до 11,95 за баррель. Напомним, майские фьючерсы на WTI торгуются сегодня, 21 апреля, последний день. Активность торгов июньскими контрактами в несколько десятков раз выше, поэтому их цена является более показательной.

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Обвал цен в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК+ так и не началось.

Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и дальше будет оказывать негативное влияние на цены. По данным Bloomberg, резервуары в Кушинге будут полностью заполнены на первой неделе мая. Аналитики Citi предупреждают, что, если ситуация с хранением нефти будет ухудшаться в мире более быстро, цены на Brent последуют вниз за WTI.

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Впрочем, президент США Дональд Трамп при этом заявил, что падение цен – "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в 25-28 долларов за баррель".

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, каким образом снижение цен на нефть привело к падению на рынке газа и почему это играет на руку Украине. Впрочем, от снижения цен на нефть все равно страдают украинские экспортеры. Цены на их продукции напрямую связаны с котировками черного золота.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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