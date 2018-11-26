Нефть после обвала поднялась в цене выше психологической отметки

Сегодня, 09:20

Инвесторы сосредоточились на ожидании важного решения ОПЕК

. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиатских торгов в понедельник, 26 ноября, после резкого падения по итогам прошлой недели. Аналитики связывают нефтяной обвал с рекордами добычи в Саудовской Аравии и призывами президента США Дональда Трампа еще больше снизить цены на нефть.

Так, по состоянию на 9:16 по киевскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent с поставкой в феврале повысилась до 60,14 доллара за баррель.

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Январские фьючерсы на североамериканскую смесь WTI выросли в цене до 51,24 доллара за баррель.

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В целом осеннее падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как США сделали исключение и позволили ряду стран закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против этого государства. 

Страны ОПЕК при этом не смогли договориться об ограничении добычи нефти в 2019 году. Следующее заседание состоится в начале декабря, эксперты считают, что основные договоренности будут достигнуты раньше, на саммите G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря. 
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Источники:

"Сегодня", Интерфакс-Украина

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