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Нефтяным компаниям в Америке грозит дефолт – Moody's

24 февраля, 08:12

Добытчики сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами, считают аналитики

На фоне падения мировых цен на нефть нефте- и газодобывающие компании в Северной Америке накопили высокий уровень задолженности со сроком погашения в ближайшие пять лет. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service, которое предупреждает о высоком риске дефолта в отрасли.

Согласно докладу, на компании со спекулятивным рейтингом приходится более половины общей заложенности в 86 млрд долларов со сроком погашения в 2020-2024 годах. Аналитики предупреждают, что риск дефолта, повышение стоимости капитала для закредитованных компаний и низкие цены на углеводороды могут ухудшить прогнозы роста добычи.

"На североамериканские нефте- и газодобывающие компании со спекулятивным рейтингом приходится более 62% задолженности отрасли, срок погашения которой наступает в 2020-2024 годах, пик погашения их долговых обязательств придется на 2022 год", – отметил аналитик Moody's Саджидад Алам.

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Помимо этого, по мнению экспертов, нефте- и газодобывающие компании будут сталкиваться с более ограниченным доступом к капиталу, чем в предыдущие годы, и по сравнению с компаниями из других отраслей, что также повышает риск дефолта. Дефицит капитала сильнее всего повлияет на компании с низким рейтингом и производителей газа.

В тренде
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Нефтяные цены упали более чем на 15% с начала января из-за опасений перенасыщения рынка в условиях падения спроса на нефть в Китае из-за коронавируса. А цены на газ в США на прошлой неделе рухнули до минимума для февраля за последние 20 лет на фоне аномально теплой погоды, добавляет Financial Times.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедные. Так, по официальным данным "Госгеонедр", в недрах страны находится 109,57 млн тонн технически извлекаемых на сегодня запасов нефти и 840 млрд куб. м технически извлекаемых запасов газа. Это намного меньше, чем, например, в Ираке, где только нефти около 20 млрд тонн.

Новости "Сегодня" также рассказывали о том, как добывают нефть в Украине:

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газ нефть дефолт Moody's газодобывающие компании

Источник: Интерфакс-Украина

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