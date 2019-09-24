Негосударственные пенсионные фонды: чем они пугают украинцев и почему оказались неэффективными

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

Пенсионная реформа в Украине полномасштабно стартовала еще в 2017 г. и продолжается до сих пор. Суть реформы, среди прочего, в том, чтобы в стране полноценно заработали все три уровня пенсионной системы.

Напомним, что первый уровень – это солидарная система, которая и функционирует сейчас, т.е. из зарплаты работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд. Второй уровень – накопительный, т.е. каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты. И третий уровень пенсионной системы – добровольно накопительный, когда люди самостоятельно выбирают себе негосударственный пенсионный фонд и кладут на свой счет те суммы, которые считают нужными. В Украине негосударственные фонды работают давно, хотя далеко не все об этом знают. По оценкам экспертов, примерно каждый 13-й украинец пользуется такой системой накопления. Правда, у большинства отсутствует мотивация откладывать деньги на будущее, да и люди продолжают сомневаться в том, сможет ли государство в случае чего защитить их вклады.

Такая система распространена в европейских странах и основывается на модели, которая была предложена Всемирным банком еще в 1990-х годах. Но в Украине на данном этапе слажено функционирует только первый уровень пенсионной системы. Запуск второго уровня постоянно откладывается, а третий и вовсе оказался непопулярным и рискованным для украинцев. И недавние исследования это подтвердили. Сайт "Сегодня" решил разобраться, в чем состоит проблема с негосударственными пенсионными фондами, почему они оказались неэффективными и можно ли это как-нибудь исправить.

Что говорится в отчете

В середине лета проект USAID "Трансформация финансового сектора" опубликовал развернутый отчет о том, что в Украине происходит с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и какие прогнозы можно дать на будущее.

НПФ с установленными взносами работают в Украине еще с 2005 г. Но в отчете говорится, что за 14 лет деятельности система негосударственного пенсионного обеспечение так и не достигла успехов. По состоянию на 31 декабря 2018 года общая сумма средств в системе негосударственного пенсионного обеспечения равнялась 2 745,2 млн грн (100 млн долларов), или 3210 грн (115 долл.) в среднем на одного участника НПФ. Система негосударственного пенсионного обеспечения насчитывает 855 300 участников, что составляет всего 5% рынка труда в Украине.

"Общие показатели деятельности НПФ 3-го уровня остаются низкими. За пять лет (с декабря 2013 г. по декабрь 2018 г.), среднегодовой чистый номинальный инвестиционный доход (за вычетом расходов на оплату услуг) составил 9,6%. За тот же период среднегодовой уровень инфляции достиг 19,2%. Итак, участники НПФ в среднем получили отрицательный чистый инвестиционный доход (за вычетом расходов на оплату услуг инфляции) в размере -8,1% в год", – поясняется в отчете.

И, на самом деле, все это неудивительно. Есть целый ряд причин, по которым НПФ неэффективны в наших реалиях: это и неблагоприятная макроэкономическая ситуация, и отсутствие надежных финансовых инструментов, и низкие уровни доходов населения, и недостаток информирования населения о возможности накопления пенсий, и отсутствие доверия к НПФ.

Как говорится в отчете. НПФ в Украине оказались очень дорогими для самих же участников, т.к. они ежегодно взимают за оплату своих услуг в среднем более, чем 4% накопленного пенсионного капитала, в то время как большие инвестиционные фонды в США предлагают инвесторам ценные бумаги с нулевой оплатой за услуги.

Но, по факту, главные проблемы в том, что украинцы попросту не доверяют свои деньги негосударственным пенсионным фондам, сомневаясь, что когда-либо смогут получить их обратно; также многие просто не располагают свободными средствами, которые могли бы откладывать на старость. Мы поговорили с экспертами, чтобы узнать, все ли так плохо.

Что не так с негосударственными пенсионными фондами

В отчете, который был упомянут выше, приводились цифры за 2013-2018 гг., но эксперты поясняют, что это было достаточно кризисное время, поэтому брать его за основу не стоит. Виталий Мельничук, эксперт Экономической экспертной платформы и вице-президент ЧАО "КИНТО" в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что на 2013-2018 гг. приходится время финансового кризиса и период самых высоких показателей инфляции за все время существования пенсионных фондов в Украине (с 2005 года).

"Если же посмотреть на результаты деятельности системы НПФ хотя бы за 2016-2018 гг., то результаты выглядят значительно лучше: 16 фондов, активы которых составляют 85% всех активов системы, показали доходность выше инфляции. А если мы хотим иметь еще более реалистичную оценку, то возьмем для анализа активную группу НПФ с активами не менее 10 млн грн. Тогда имеем такую ​​ситуацию: доходность за 5 лет (2014–2018 гг.) – от 24% до 12% со знаком плюс. За период 10 лет (2009–2018 гг.) – от 16,5% до 10%", – говорит Мельничук.

Он добавляет, что уровень популярности НПФ, доверие к ним и результаты их работы являются не дефектами НПФ как инструмента, а отражением экономических и политических реалий функционирования фондов. Такая ситуация скорее характеризует не низкую эффективность управления НПФ, а неразвитость украинского рынка капитала и низкое качество государственной политики по развитию НПФ.

Иван Гранцев, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер "Гранцев и Партнеры" также отмечает, что отчет охватывает наиболее критический период, ведь за это время произошло немало чего:

2013 – 2015 гг. – резкий скачек инфляции и спад экономики в целом;

2014 г. – Революция достоинства и оккупация Россией Крыма и Донбасса;

резкое сворачивание фондового рынка вследствие реформ, проводимых Нацкомиссией ценных бумаг;

существенное увеличение потока трудовой миграции из Украины ;

; снижение доходов населения и введение военного сбора.

И все эти факторы в совокупности оказали негативное влияние на деятельность негосударственных пенсионных фондов.

"Спад в экономике, инфляция и введение новых налогов привели к сокращению доходов предприятий и закрытию или приостановлению многих социальных программ, в том числе и пенсионных программ своих сотрудников. Военные действия на Востоке и значительная миграция, в том числе и трудовая, привели к тому, что актуальными для значительной части населения стали проблемы выживания сегодня и поиска работы сегодня", – сказал Гранцев и добавил, что НПФ – это долгосрочный инструмент накопления, рассчитанный не на 1-5 лет, а на 20-35 лет, как минимум. Поэтому если и проводить анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов в Украине, то надо учитывать не последние 5 лет, а весь период их существования, начиная с 2005 года. А это всего 14 лет, что для формирования пенсионных накоплений является достаточно малым сроком.

В свою очередь, Лилия Брудницкая, эксперт Центра структурной политологии "Выбор" в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что главная проблема с негосударственными пенсионными фондами та же, что и с пенсионными накопительными программами банков, – финансовая и политическая нестабильность.

"Если, допустим, вы хотите накопить себе на пенсию и вкладываете ежемесячно по 300 грн, не факт, что к моменту вашего выхода на пенсию накопленная сумма будет обладать той же покупательной способностью, что предполагалось изначально. Инфляционные колебания должны бы гасить проценты, кстати, это основной принцип высокого доверия к негосударственным пенсионным фондам в других странах. Но у нас курс гривни находится в прямой зависимости от политической конъюнктуры. К политическим перипетиям крепко привязан банковский сектор. На данный момент часть территории Украины оккупирована. Суммарно: ни один финансовый пророк не в силах предсказать курс гривни на ближайшие 3-5 лет. Напомню, что пенсионные программы значительно превышают этот срок. Поэтому делать пенсионные накопления населению невыгодно. С другой стороны, в пенсионных программах не заинтересованы и украинские банки. Им дешевле и удобнее использовать более гибкие инструменты привлечения средств, как-то депозиты, другие срочные вклады, кредитование на небольшие сроки", – говорит Брудницка и добавляет, что у населения банально нет свободных денег для откладывания на пенсионные счета.

Система негосударственных пенсионных фондов слишком неоднородна. Она включает и действующие фонды, и временно приостановившие свою деятельность, и фонды, созданные для собственных сотрудников и для последующей продажи. Очень сложно сделать "средний" вывод об эффективности системы как единого целого. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.

"Если посмотреть на результаты деятельности фондов глубже, то можно увидеть, что, например, за период в 3 года прибыльность 29% фондов превышала инфляцию, причем эти фонды покрывают 85% активов в системе. За последний год таких фондов было 27% (покрывают 83% активов)", – отметил эксперт.

Как исправить проблему

Что же тогда делать с негосударственными пенсионными фондами? Пусть ситуация в стране не так критична, население все равно настроено скептически и не спешит вкладывать деньги в НПФ.

"В условиях украинских реалий более надежным вариантом реализации пенсионной реформы было бы сохранение действующей модели с допуском на рынок существующих и новых негосударственных пенсионных фондов, в том числе зарубежных. Все это должно подкрепляться однозначной законодательной и коммуникационной поддержкой со стороны власти. Нужно отходить от риторики "Солидарная система – единственный вариант", – комментирует ситуацию Григорий Овчаренко.

В отчете проекта USAID говорится, что правительство должно предложить хорошие стимулы, которые бы побудили людей накапливать на пенсию. В то же время, необходимо устранить существующие недостатки, сформировать высокий уровень доверия и обеспечить макроэкономическую стабильность.

Иван Гранцев добавляет: основное, что необходимо сейчас сделать – это пересмотреть концептуальные основы деятельности НПФ.

"Те стимулы, которые закладывались на заре запуска системы показали свою неэффективность. И для работодателей, и для сотрудников, и для физических лиц нужно вводить новые стимулы, которые будут соответствовать сегодняшним реалиям. Кроме того, активы пенсионных фондов – это "длинный" экономический ресурс, который в развитых странах используется для развития экономики. Следовательно, необходимо вводить новые финансовые инструменты, которые позволят свести на фондовом рынке потребителя (государство, производителя) и поставщика ресурса (НПФ). При этом этот инструмент должен обеспечивать сохранность и возвратность пенсионных активов, а также доходность не ниже уровня инфляции", – поясняет Гранцев.

Лилия Брудницкая, в свою очередь, говорит о том, что солидарная система является коррумпированной сферой и давно нуждается в прозрачном аудите. Она также добавляет, что если появится достойная альтернатива Пенсионному фонду Украины – граждане с радостью ею воспользуются.

"Если будет гарантированная государством альтернатива ПФУ, люди потянутся туда: ведь там не будет считаться стаж и т.п., – только объем ваших и только ваших отчислений. Которые уйдут вашим наследникам, если с вами что-то случится. И это справедливо: вы эти деньги заработали, они – ваши, и никто не имеет права распоряжаться ими", – говорит эксперт.

Брудницкая подытожила, что также необходимо пригласить зарубежных инвесторов на этот рынок. Правда, необходимо изначально их чем-то заинтересовать, а после обеспечить пенсионерам все гарантии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина хочет упростить получение пенсий для жителей неподконтрольных территорий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама