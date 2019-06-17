В Кабмине объяснили, что вернет украинских заробитчан на родину
Чиновник уверен, что наша страна может конкурировать за трудовые ресуры
Пока парламент Украины готовится поменять правила игры для посредников по трудоустройству за границей, трудовая миграция создает для Украины как проблемы, так и новые возможности. Такое мнение выразил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.
"Трудовая миграция с одной стороны – это проблема, с другой стороны – это возможность. ... Люди уезжают в Польшу, Венгрию, смотрят, как работает экономика стран Европейского Союза, возвращаются обратно с новыми знаниями, с измененным сознанием", – сказал Нефьодов.
Он уточнил, что на желание людей работать на родине влияет не только уровень зарплат, но и наличие социальной инфраструктуры, доступ к хорошему образованию, качественной медицине. Поэтому задача правительства – создать все условия для комфортной жизни.
По словам Нефьодова, Украина сейчас находится на хорошем месте в конкурентной цепочке борьбы за лучшие ресурсы.
"Мы должны быть открыты тому, что в мире существует конкуренция за лучшие трудовые ресурсы, за украинцев будут конкурировать, и Украина должна быть готова конкурировать с другими государствами", – сказал он.
Напомним, новости "Сегодня" рассказывали, что в Польше растет количество нарушений прав украинских заробитчан:
Как известно, украинцы едут в Европу за новой жизнью, но не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.
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