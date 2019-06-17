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В Кабмине объяснили, что вернет украинских заробитчан на родину

17 июня, 08:12

Чиновник уверен, что наша страна может конкурировать за трудовые ресуры

Фото: Roman Pilipey/архив "Сегодня"
Фото: Roman Pilipey/архив "Сегодня".

Пока парламент Украины готовится поменять правила игры для посредников по трудоустройству за границей, трудовая миграция создает для Украины как проблемы, так и новые возможности. Такое мнение выразил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов.

"Трудовая миграция с одной стороны – это проблема, с другой стороны – это возможность. ... Люди уезжают в Польшу, Венгрию, смотрят, как работает экономика стран Европейского Союза, возвращаются обратно с новыми знаниями, с измененным сознанием", – сказал Нефьодов.

Он уточнил, что на желание людей работать на родине влияет не только уровень зарплат, но и наличие социальной инфраструктуры, доступ к хорошему образованию, качественной медицине. Поэтому задача правительства – создать все условия для комфортной жизни.

По словам Нефьодова, Украина сейчас находится на хорошем месте в конкурентной цепочке борьбы за лучшие ресурсы.

"Мы должны быть открыты тому, что в мире существует конкуренция за лучшие трудовые ресурсы, за украинцев будут конкурировать, и Украина должна быть готова конкурировать с другими государствами", – сказал он.

Напомним, новости "Сегодня" рассказывали, что в Польше растет количество нарушений прав украинских заробитчан:

Как известно, украинцы едут в Европу за новой жизнью, но не всегда реальность соответствует действительности. Журналисты "Сегодня" недавно разобрались, как живут заробитчане в ЕС и чем отличается Польша от Литвы.

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Тег заробитчане, миграция, мигранты, Нефьодов, трудовая миграция, трудовые мигранты

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Источник:

УНИАН

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